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Zonas sin luz este jueves 12 de noviembre; consulte la lista
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Vaguada dejará lluvias en varias regiones de Honduras este jueves
Copeco prevé abundante nubosidad y temperaturas de hasta 36 grados en el territorio nacional.
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Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 09:11
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