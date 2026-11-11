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“Estoy en la ruina”: proveedores de Támara denuncian millonarias deudas del INP

Pequeños emprendedores que abastecieron a crédito los economatos de Támara reclaman desde L20,000 hasta más de dos millones de lempiras. El INP reconoce la deuda, pero condiciona el pago a que haya condenas por el desfalco

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