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Inglaterra cumple y se jugará el primer puesto contra España en la Nations League

Inglaterra cumplió con su papel de favorita ante Croacia (2-1) y el triunfo en el día del homenaje a Harry Kane por su récord de internacionalidades les permite jugarse el domingo el primer puesto de su grupo de la Liga de Naciones contra España.

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