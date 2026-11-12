  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Video: España vence a República Checa en la Nations League con el VAR de protagonista

España firmó este jueves en Praga su quinta victoria seguida en la UEFA Nations League al derrotar a la República Checa con un gol de penalti de Álex Baena y otro de Marc Pubill en el tiempo añadido

Últimos Videos