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Génesis revive, logra un triunfazo y hunde al Platense de Tilguath

El Génesis volvió a la vida en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y consiguió un triunfazo que le permite tomar oxígeno en la clasificación.

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