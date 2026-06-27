Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a víctimas de los terremotos

Caracas

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles, informó este sábado el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

”En las últimas horas, Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional”, indicó Blanco en su cuenta de X.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen diez países más, dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sin dar más detalles, en un mensaje en la madrugada de hoy.

El viernes, la líder chavista informó de que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.”

Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, detalló Rodríguez en su cuenta de Telegram.

La presidenta encargada se reunió ayer viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos, con al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según los últimos datos.

Al margen de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en las labores de rescate en las edificaciones afectadas.

También han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira, el estado más afectado del país por los seísmos.