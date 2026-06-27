Venezuela vive horas cruciales para el rescate de víctimas

Caracas, Venezuela

Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en la madrugada de hoy que la prioridad del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad es el rescate de las personas que han quedado atrapadas.

El ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, compartió en su cuenta de Telegram un video de maquinarias trasladándose a La Guaira, donde habitantes han pedido ayuda desde el viernes y han reconocido que han usado herramientas propias para buscar personas entre los escombros.

"Gigantesca cantidad de maquinaria pesada sigue llegando a La Guaira para salvar vidas", escribió el ministro en el mensaje que acompaña el video.

En Caracas, Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, uno de los más afectados de la ciudad, indicó que en uno de los edificios de la zona, el Don Pepe ya no hay personas con vida.