  1. Inicio
  2. · Deportes

Orlando López queda fuera de la Selección Sub-20 de Honduras

Francis Hernández tomó la decisión de que el estratega hondureño no siguiera al frente del conjunto juvenil.

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 13:08 -
  • Kelvin Coello
Orlando López queda fuera de la Selección Sub-20 de Honduras

Orlando Lópéz fracasó en el reciente Premundial Sub-20 con la selección de Honduras.
Tegucigalpa, Honduras.

Luego del fracaso rumbo al Mundial Sub-20 de este año que se celebrará en Azerbaiyán, la Federación de Fútbol de Honduras determinó no renovarle el contrato al seleccionador, Orlando López, quien no pudo competir en el torneo celebrado en México.

La Selección Sub-20 mostró mucha debilidad y fue superada por sus rivales perdiendo también las posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La decisión de la FFH de separar al entrenador catracho, quien fue notificado hace varias semanas, se da porque el organismo entiende que el perfil de López no encaja con la visión que está buscando la Federación liderada por Francis Hernández, quien está al mando de organizarla.

Kervin Arriaga debutó en Champions: AEK Atenas triunfa en su estreno

Hernández está en la búsqueda de nombrar al nuevo seleccionador; y todo indica que vendría de España, pues la idea es hacer una sola filosofía de juego en todos los niveles de las selecciones nacionales comenzando en las inferiores donde ya están nombrados los entrenadores.

Una de las estructuras que está montando la Federación de Fútbol, es que las selecciones catrachas tengan una conexión con una metodología de trabajo única, así como está estructuradas en la Real Federación de Fútbol de España.

Los resultados de momento no han acompañado al proyecto porque ya se comenzó dejando escapar una clasificación, pero en palabras de Francis Hernández, Director Deportivo de la Federación de Fútbol, no están viendo los resultados sino haciendo una estructura que en el tiempo pueda dejar buenos beneficios para la FFH.

El verdadero proyecto que es la Selección Mayor, comienza a competir a finales de septiembre con las competencias oficiales que es la Nations League, donde Honduras tendrá cuatro partidos para buscar la clasificación a la siguiente ronda y buscar llegar al Final Four de Concacaf.

Torneo reservas: Real España da el golpe ante Marathón y Olimpia sorprendido
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kelvin Coello
Kelvin Coello
Editor DIEZ

Editor digital de deportes de Grupo Opsa con más de 18 años de experiencia en periodismo deportivo. Desde 2007 en Diarion DIEZ.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias