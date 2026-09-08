Orlando López queda fuera de la Selección Sub-20 de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Luego del fracaso rumbo al Mundial Sub-20 de este año que se celebrará en Azerbaiyán, la Federación de Fútbol de Honduras determinó no renovarle el contrato al seleccionador, Orlando López, quien no pudo competir en el torneo celebrado en México.

La Selección Sub-20 mostró mucha debilidad y fue superada por sus rivales perdiendo también las posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La decisión de la FFH de separar al entrenador catracho, quien fue notificado hace varias semanas, se da porque el organismo entiende que el perfil de López no encaja con la visión que está buscando la Federación liderada por Francis Hernández, quien está al mando de organizarla.