Orlando López queda fuera de la Selección Sub-20 de Honduras

Luego del fracaso rumbo al Mundial Sub-20 de este año que se celebrará en Azerbaiyán, la Federación de Fútbol de Honduras determinó no renovarle el contrato al seleccionador, Orlando López, quien no pudo competir en el torneo celebrado en México.
La Selección Sub-20 mostró mucha debilidad y fue superada por sus rivales perdiendo también las posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La decisión de la FFH de separar al entrenador catracho, quien fue notificado hace varias semanas, se da porque el organismo entiende que el perfil de López no encaja con la visión que está buscando la Federación liderada por Francis Hernández, quien está al mando de organizarla.
Hernández está en la búsqueda de nombrar al nuevo seleccionador; y todo indica que vendría de España, pues la idea es hacer una sola filosofía de juego en todos los niveles de las selecciones nacionales comenzando en las inferiores donde ya están nombrados los entrenadores.
Una de las estructuras que está montando la Federación de Fútbol, es que las selecciones catrachas tengan una conexión con una metodología de trabajo única, así como está estructuradas en la Real Federación de Fútbol de España.
Los resultados de momento no han acompañado al proyecto porque ya se comenzó dejando escapar una clasificación, pero en palabras de Francis Hernández, Director Deportivo de la Federación de Fútbol, no están viendo los resultados sino haciendo una estructura que en el tiempo pueda dejar buenos beneficios para la FFH.
El verdadero proyecto que es la Selección Mayor, comienza a competir a finales de septiembre con las competencias oficiales que es la Nations League, donde Honduras tendrá cuatro partidos para buscar la clasificación a la siguiente ronda y buscar llegar al Final Four de Concacaf.