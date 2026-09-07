Torneo reservas: Real España da el golpe ante Marathón y Olimpia sorprendido

San Pedro Sula, Honduras.

Bajo un sol apremiante y una temperatura de 42 grados centígrados, Real España se impuso a Marathón este lunes en el clásico del torneo de Reservas y con esto asegura continuar en la cima del campeonato. Fue un partido bravo. Dos equipos peleando palmo a palmo cada centímetro de la cancha a pesar de la alta temperatura. Emil Martínez sentado en el banquillo del monstruo y Josué Reyes en el de la maquinita. En la tribuna, Mauro Reyes y Silvio Rudman, entrenadores del primer equipo, observaban cada detalle. El partido comenzó con tempranero gol de Real España anotado por el iseleño, Reagan Bodden, quien definió ante la salida del arquero para abrir la lata en el Yankel Rosenthal. Los familiares de los futbolistas gritaron el gol ya que fueron los únicos que estuvieron alentando a los muchachos.

Mientras el juego entraba en calor, el árbitro del partido fue cronometrando cada acción pitando con las nuevas reglas. Cada saque era contado con los segundos requeridos, de igual forma los saques de portería y tiros de esquina. Un descuido de la zaga del Real España y apareció la primera llegada de peligro del Marathón que empató el encuentro por medio de Franklin Ávila, quien emparejó un compromiso que comenzó a vivirse con alta intensidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el partido, debido a las fuertes temperaturas, tres jugadores tuvieron que tirarse al suelo debido a los calambres. La temperatura no es apta para disputar este tipo de encuentros y el entrenador de Marathón, Emil Martínez, lamentó que se deba jugar así y no de preliminar de los duelos del primer equipo.

En el complemento se vino el dominio aurinegro para sentenciar el partido y fue por medio de Nathan Gabrie Gutiérrez quien, a nueve del final, le dio los tres puntos al cuadro catedrático que ya suma nueve puntos en cuatro fechas disputadas.



CAYÓ EL OLIMPIA, GANÓ MOTAGUA

En otro partido de la jornada disputado en Olancho, los Potros FC vencieron 1-0 al Olimpia con anotación de Jerlin Bonilla. Este triunfo hizo escalar a los olanchanos al segundo lugar y los albos cayeron al sexto lugar. Mientras que Motagua venció 2-1 a Lobos de la UPNFM en el Complejo Pedro Atala Simón y también se mantiene en la pelea llegando a siete puntos para colocarse en el cuarto lugar. La mala noticia en esta jornada fue el hecho que un futbolista del CD Choloma colapsó por un golpe de calor en el estadio Rubén Deras de Choloma durante el duelo frente al Platense. Al no haber ambulancia, el jugador fue retirado del terreno de las acciones en un carro privado.

RESULTADOS TORNEO RESERVAS