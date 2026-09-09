Espinel revela preocupación en Olimpia y sorprende con su opinión sobre Firpo

Tegucigalpa, Honduras.

En la previa del esperado compromiso, el estratega del Rey de Copas atendió a los medios de comunicación y analizó lo que espera de una serie que, desde su perspectiva, estará marcada por la intensidad, la concentración y la necesidad de que sus jugadores mantengan la misma identidad que han mostrado durante las últimas jornadas.

El Olimpia afronta este jueves uno de los desafíos más importantes de su temporada internacional cuando visite al Luis Ángel Firpo de El Salvador por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel llega a esta instancia con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y dar un paso firme hacia la clasificación a la Concachampions, pero tendrá enfrente a un rival que se ha ganado el respeto de todo el entorno olimpista por el buen momento que atraviesa y por la fortaleza que ha mostrado tanto a nivel local como internacional.

Espinel destacó la confianza que existe dentro del plantel después de los buenos resultados obtenidos en ambas competencias, aunque dejó claro que en una eliminatoria de esta magnitud no hay espacio para la relajación y que Olimpia tendrá que trabajar al máximo para conseguir un resultado positivo en territorio salvadoreño. Para sorpresa de muchos, el entrenador uruguayo fue contundente al referirse al favoritismo para el primer enfrentamiento y aseguró que Luis Ángel Firpo parte como favorito para el duelo de ida por el simple hecho de jugar en casa, contar con el respaldo de su afición y conocer las condiciones de su estadio.

Además, el técnico olimpista habló sobre las dificultades que tendrá su equipo, la ausencia de Emanuel Cuello por acumulación de tarjetas y la importancia de contar con todo el plantel para afrontar una seguidilla de partidos que comienza a generar desgaste físico.

¿Cómo llega el equipo para el duelo de este jueves ante Luis Ángel Firpo?

Bueno, desde el punto de vista de la motivación, yo creo que venimos muy bien por lo que viene proponiendo el equipo. Hemos encontrado resultados positivos tanto a nivel local como a nivel internacional. Tenemos mucha confianza y hemos trabajado bien para prepararnos para este partido. Sabemos que va a ser difícil, como han sido todos los juegos que venimos disputando hasta ahora. Como siempre hablamos entre nosotros, no nos sobra nada; tenemos que luchar y trabajar fuerte. Creo que hay un grupo que está convencido de que el trabajo está por encima de todo. Ojalá podamos estar a la altura del partido, de lo que significa para nosotros este juego, y poder demostrar que esto que viene proponiendo el equipo no es casualidad, sino producto del trabajo.

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¿Cómo sacar esos tres puntos en un estadio difícil como el Cuscatlán y qué representa la baja de Emanuel Cuello?

Por supuesto que nosotros, como equipo y por lo que significa Olimpia, siempre tenemos la idea de ir a ganar los partidos. Ahora, no nos olvidemos de que vamos a jugar de visita en un torneo internacional. La localía se hace sentir y vamos a jugar contra un equipo que va a tener mucha gente apoyándolo. Por lo que me dicen, Firpo viene haciendo un buen campeonato. Prácticamente, si comparamos las actuaciones a nivel internacional y local, somos parecidos en cómo venimos: estamos en los primeros lugares a nivel local. Firpo también ha hecho una buena Copa en una serie que fue muy difícil, con equipos importantes.

Entonces, no va a ser fácil. Nosotros, en definitiva, lo primero que vamos a tratar de hacer es imponer nuestra estrategia para conseguir un resultado que deje la llave abierta para definir en casa. Si se puede ganar los tres puntos, lo vamos a tratar de intentar, pero eso va a ser producto de cuando entremos al campo de juego y veamos los momentos de cada equipo en ese momento. Nosotros hemos trabajado, por supuesto, para traer un buen resultado de allá, y un buen resultado sería ganar. Pero vamos a jugar, vuelvo a repetir, contra un equipo que creo que está a la altura de la competencia y lo ha demostrado. No va a ser muy fácil conseguir los tres puntos. La idea es ir a trabajar, estar a la altura del partido y vamos a tener que trabajar duro.

¿Cómo está Jorge Benguché? ¿Viaja con el equipo?

Sí, por supuesto. Jorge es parte de la delegación. Los 23 jugadores que viajan, por ahí, no todos están al cien por ciento. Hemos tenido algunos percances después del último partido. Cuatro jugadores trabajaron de manera diferenciada esta semana, pero están en condiciones de viajar. Los 23 jugadores que viajan, entre ellos Benguché, van a ser parte del equipo. Veremos si realmente puede seguir aportando lo que está aportando, como todos los compañeros que, a nivel internacional, en la Copa, estamos demostrando que podemos competir. Eso es importante.

¿Han manejado en el grupo el hecho de que en esta fase de la Copa Centroamericana cuenta el gol de visitante y que también se puede sacar ventaja de cara al partido de vuelta?

Se manejan todas las posibilidades, pero nosotros siempre nos hemos guiado primero por ir a buscar el resultado que nos conviene desde el punto de vista de lo normal. Si podemos ganar, queremos ganar. Lo que se deja por ahí a la especulación es el partido de vuelta. Ahí sí puedes especular porque ya tienes un resultado hecho, sabes cómo salió el primer partido y si hicimos goles. Ahí sí se puede especular. No se olviden también de que puede haber alargue; hay un montón de situaciones que se manejan más que nada en el partido de vuelta.

Ahora, en este partido, nosotros prácticamente no hemos manejado ese tema. Tratamos de que el equipo vaya convencido a trabajar y a poder ganar el partido. Si no se puede ganar, en el transcurso del juego se van dando distintas situaciones y, a veces, hasta un empate puede servir. Pero, en realidad, no lo hemos manejado de esa manera.

¿Y sobre la ausencia de Emanuel Cuello?

Nosotros sabíamos, cuando jugamos el último partido contra Saprissa, que teníamos creo que seis jugadores que, si recibían tarjeta, no podían jugar este partido. Son riesgos que se corren en este campeonato y le tocó a Emanuel, que por ahí se pierde este partido. Pero ahí está la importancia de todo el grupo. Seguramente va a entrar un compañero a disimular el buen trabajo que viene haciendo Emanuel y tratar de que no se note que nos falta un jugador. Al contrario, el que entre va a tratar de suplir o disimular esa ausencia y aportar al equipo.

¿Se mantiene el favoritismo de Olimpia a pesar de que Firpo es un equipo muy fuerte?

Ya lo hemos hablado. Olimpia, desde el punto de vista de la historia, de los títulos conseguidos y de su rica trayectoria, no solamente a nivel local sino también internacionalmente en Centroamérica, es favorito siempre. Ya se los he dicho. Después, eso es para la gente y seguramente también para ustedes. Ahora, este grupo está convencido de que nosotros tenemos una responsabilidad por ese favoritismo, pero que no nos va a perjudicar desde el punto de vista mental. No podemos creernos que hay que ganar como sea ni pensar que va a ser una serie fácil. Yo creo que en el primer partido el favorito es Firpo. No tengo ninguna duda. Está jugando en casa, con su gente, y no tengo ninguna duda de que cuando juguemos el partido de vuelta, la responsabilidad es nuestra y el favoritismo tiene que ser nuestro. Desde el punto de vista de la objetividad y de lo que es el fútbol hoy, esa es la realidad.

Ahora, después, por la historia y todo ese folklore que se vive acá, claro que Olimpia es favorito en cada partido. Pero lo más importante es lo que piensa el grupo. Nosotros sabemos que no nos sobra nada, que si no trabajamos duro y en equipo, podemos tener un tropezón. Más allá de lo que dicen y de que seguramente somos favoritos, lo más importante es el pensamiento del grupo. El grupo sabe que va a ser una serie en la que tenemos nuestra responsabilidad, pero que no va a ser fácil, porque Firpo tiene un buen equipo y un buen entrenador que trabaja muy bien. Eso lleva a que el fútbol hoy tenga esas cosas. Previo a un partido podemos hablar de favoritismo, pero cuando los equipos entran a la cancha, el fútbol ha cambiado. Donde los chicos crecen, los grandes por ahí se relajan, y eso no nos puede pasar. Entonces, va a ser un partido de alto riesgo, donde tenemos una gran responsabilidad. Para mí, en el partido de ida el favorito es Firpo y en el partido de vuelta la responsabilidad y el favoritismo tienen que ser nuestros.