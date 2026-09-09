Rescalvo advierte a Marathón: “Tenemos que sacar nuestro mejor juego”

San Pedro Sula.

Por eso, el estratega de la Liga no quiere que su equipo se distraiga con lo ocurrido en los últimos días y apuesta por concentrarse completamente en la eliminatoria.

Rescalvo sabe que el escenario será exigente. Marathón llega motivado y respaldado por una buena actuación en la competición internacional, además de contar con una plantilla que ha demostrado capacidad para competir ante rivales de jerarquía.

“Ya tenemos mañana una nueva oportunidad de reivindicarnos, de hacer un gran partido y de sacar un muy buen resultado para poder ir a la vuelta con el objetivo de clasificar”, manifestó el entrenador español.

En la previa del encuentro, el técnico Ismael Rescalvo reconoció que los últimos días no han sido sencillos para el club, pero aseguró que el plantel tiene la oportunidad de responder dentro de la cancha.

Liga Deportiva Alajuelense llega a Honduras con la obligación de mostrar una reacción. El conjunto costarricense se medirá este jueves ante Marathón en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana , en una serie que encuentra al equipo rojinegro bajo presión después de los últimos resultados y las críticas recibidas por parte de su afición.

Para Rescalvo, la respuesta no debe estar en las declaraciones, sino en el rendimiento del equipo durante los 90 minutos.El entrenador pidió a sus futbolistas mantener la tranquilidad, trabajar sobre el plan establecido y afrontar el partido con una mentalidad competitiva.

“Son retos que la vida y el deporte te dan: sobreponerte a la adversidad. Nosotros siempre lo hemos hecho así en los clubes donde hemos estado”, agregó.

“Entendemos que esto es fútbol y que perder forma parte del deporte y de la vida. Lo importante es cómo reaccionamos ante esta circunstancia”, explicó.El técnico considera que su equipo ya ha demostrado anteriormente que tiene capacidad para sobreponerse a momentos complicados.

La derrota en el clásico costarricense generó cuestionamientos alrededor del conjunto rojinegro, pero Rescalvo aseguró que el equipo debe aprender a convivir con este tipo de situaciones.

Aunque Alajuelense parte como uno de los grandes favoritos por su historia y experiencia internacional, Rescalvo dejó claro que no existe exceso de confianza en el campamento costarricense.El técnico español analizó al equipo hondureño y destacó el crecimiento que ha tenido el fútbol de Honduras durante los últimos años.“El fútbol hondureño ha crecido mucho en los últimos años y se ha vuelto un rival competitivo para Costa Rica”, afirmó.

Sobre Marathón, el entrenador fue todavía más contundente. Reconoció el trabajo que ha realizado el conjunto verdolaga y destacó que se trata de un equipo acostumbrado a pelear por los primeros puestos del fútbol hondureño.

“Es un equipo que viene haciendo muy bien las cosas en los últimos años, siempre compitiendo con los primeros lugares de la tabla”, explicó.Rescalvo también mencionó que conoce a varios futbolistas del plantel sampedrano, algunos de ellos porque los dirigió anteriormente y otros porque se ha enfrentado a ellos en diferentes países.“Se ve el nivel cualitativo que tiene el rival. Por eso nosotros estamos en alerta, entendiendo la exigencia del partido”, afirmó.El entrenador de Alajuelense tiene claro que la serie no se resolverá en el primer encuentro. Para él, los cuartos de final deben ser interpretados como una eliminatoria de 180 minutos, en la que cada detalle puede marcar la diferencia.“Va a ser una eliminatoria interesante por el rival al que nos vamos a enfrentar. Lo hemos analizado a conciencia”, comentó.Rescalvo explicó que su cuerpo técnico ha estudiado las virtudes y las debilidades de Marathón y que el objetivo será interpretar correctamente cada momento del encuentro.

“Tenemos que saber jugarla bien”, apuntó.La intención del técnico es que su equipo mantenga su identidad, incluso jugando como visitante.

“Mañana tenemos que dar ese paso adelante que el equipo ha dado”, señaló.Uno de los aspectos que más preocupa a Alajuelense es la efectividad frente al arco. Rescalvo reconoció que el equipo ha generado ocasiones durante los últimos partidos, pero no ha logrado convertir esas oportunidades con la contundencia necesaria. “Hemos tenido una expectativa de gol bastante positiva, muy buena, pero no habíamos sido capaces de trasladarla con contundencia en el resultado, en goles”, explicó.

El entrenador también destacó que sus rivales han sabido aprovechar las pocas oportunidades que han generado.Por ello, uno de los principales objetivos para el partido ante Marathón será mejorar la eficacia en ambas áreas.“Es importante controlar esos detalles en las áreas: ser efectivos cuando tenemos oportunidades de gol y mantener ese nivel de solidez y concentración que nos permita defender bien”, manifestó.

Rescalvo quiere un equipo vertical, atrevido y capaz de buscar la portería rival, pero sin descuidar su estructura defensiva.A pesar de jugar como visitante, el técnico rojinegro descartó que su equipo vaya a salir únicamente a defender.

Rescalvo dejó claro que Alajuelense buscará marcar y obtener un resultado favorable que le permita llegar con buenas posibilidades al encuentro de vuelta.

“Nosotros nunca renunciamos a eso, a ganar”, afirmó.

El español explicó que pretende que su equipo sepa interpretar los diferentes momentos del partido y que mantenga una actitud ofensiva.

“Queremos ser un equipo que sepa interpretar los momentos del partido, que sea atrevido y que vaya a buscar la portería”, señaló.

Para el entrenador, el objetivo será combinar personalidad, intensidad y concentración para evitar que Marathón pueda imponer sus condiciones.

Rescalvo aseguró que entiende perfectamente el enojo de los seguidores y reconoció que dentro del equipo también existe frustración cuando las cosas no salen como esperan.“Entendemos el enojo porque nosotros somos los primeros que queremos ganar siempre”, expresó.Sin embargo, el entrenador pidió que el equipo sea evaluado también por su actitud y por la manera en que intenta desarrollar su fútbol.

“La mejor manera de hablar es en el campo, en el terreno de juego”, sentenció.

Para Rescalvo, un triunfo ante Marathón sería la mejor respuesta posible a las críticas y permitiría recuperar parte de la confianza perdida.

“Lo que realmente importa es tener resultados para que la afición esté contenta”, añadió.El entrenador español también habló del significado de dirigir a un club con la historia de Alajuelense. Para él, vestir esa camiseta implica una responsabilidad que va más allá del torneo o del rival.“Defendemos un escudo muy grande y cualquier partido es importante para nosotros porque representamos a mucha gente”, afirmó.Rescalvo recordó que Alajuelense es un club acostumbrado a competir por títulos y que esa historia aumenta la exigencia en cada compromiso.“Representamos a un escudo muy grande, al tricampeón, y eso todavía nos motiva a defenderlo”, manifestó.Precisamente por esa responsabilidad, el técnico espera que sus jugadores muestren mañana una versión diferente, con personalidad y carácter para afrontar un escenario complicado.“Salir a ser nosotros, un equipo atrevido, un equipo con personalidad, que compita en los duelos y que busque la victoria”, es la fórmula que Rescalvo quiere ver sobre el terreno de juego.