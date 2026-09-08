Emil responde sobre su pasado con Alajuelense y señala favorito: "No es fácil"

San Pedro Sula, Honduras.

La leyenda del club verdolaga advirtió sobre las exigentes condiciones climáticas bajo las cuales se disputan los torneos de reservas, señalando el riesgo que representan las altas temperaturas para la salud de los futbolistas e instando a poner especial atención en su nutrición y bienestar. En ese sentido, Martínez sugirió que retornar a los partidos preliminares en los juegos de Primera División resultaría altamente motivador para los jóvenes, permitiéndoles foguearse ante el público e ir consolidando su camino hacia el máximo circuito.

El entrenador del equipo de reservas de Marathón, Emil Martínez, ofreció un balance integral sobre el proceso formativo y la preparación de las jóvenes promesas del conjunto verdolaga tras disputar el clásico ante Real España. Martínez enfatizó la importancia de inculcar el sentido de pertenencia y la historia de la institución a los canteranos, buscando que adquieran herramientas físicas, psicológicas y futbolísticas que les permitan hacer una transición fluida al plantel profesional y evitar situaciones como el miedo escénico.

Por último, el estratega destacó el presente de varios canteranos que ya suman minutos con el primer equipo y se refirió al duelo internacional entre Marathón y Liga Deportiva Alajuelense por Copa Centroamericana . Con un cariño especial por su trayectoria en el balompié costarricense, Martínez manifestó su respeto hacia la escuadra manuda, pero reafirmó su convicción de que el monstruo verde cuenta con la capacidad y el momento competitivo para salir victorioso en la contienda internacional.

— Emil Martínez, entrenador de Marathón Reserva. Bonito clásico, Emil. Vimos jugadores muy buenos, hay mucho talento en la reserva, ¿no?

Sí, la verdad que siempre la competencia aquí, la rivalidad comienza desde acá. Es más, desde antes. Desde niños a los muchachos ahí se les va inculcando la rivalidad, lo que es demostrar cuál es el mejor equipo de la ciudad. Hay talento, la verdad que hay talento. Estamos trabajando el día a día con los muchachos. Sabemos que esto es una enseñanza y un aprendizaje para los muchachos, que deben plasmarlo, ¿no?, a la hora de la competencia a nivel profesional. Pero estamos muy contentos con el trabajo de los muchachos. Hoy no pudimos ganar el clásico, ¿verdad?, pero vamos a tener otra oportunidad y se trata de esto.

— Independientemente de los resultados, ustedes ven otras cosas más allá

Correcto, correcto, sí. Esto es formación y que los muchachos se preparen en todos los sentidos: física, psicológica y futbolísticamente, para llegar al primer equipo de la manera más adecuada posible; que no les cueste esa transición de reserva a primera. El pánico escénico, ese famoso, que no les afecte a la hora de que jueguen un partido profesional, un juego profesional.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

— Y también, qué bonito que la gente hoy vino a ver a los muchachos, se sientan arropados también por ellos. Los horarios a veces son bastante complicados. ¿Qué tan duro es jugar con estas temperaturas para unos muchachos? Vimos que varios se acalambraron.

Es complicado porque están jugando a 38, 39 grados y no es fácil, la verdad que no es fácil. Ahorita me dieron una información de que en Choloma se desplomó un muchacho. Entonces es complicado, la verdad que es complicado. Y muchas veces algunos jóvenes vienen sin sus alimentos y uno les exige como entrenador... y al final pasan este tipo de situaciones. Entonces hay que ponerle un poco de cuidado a esas situaciones.

— No crees que sería bueno volver a las preliminares de Primera División?

Eso sería lo mejor, la verdad que eso sería lo mejor.

— ¿Talento hay?

Sí, y se juega... Lo que pasa es que hoy están cuidando bastante el espectáculo de Liga Nacional, y no está mal, pero también estamos descuidando lo que es el semillero, los muchachos que necesitan... Yo me acuerdo de que en los tiempos donde yo jugaba me iba con una motivación tremenda porque miraba a todo el mundo ahí, y desde ese tiempo ya la gente empieza a identificar las siguientes figuras del equipo.

— Hablando de figuras del equipo, Emil... bueno, de aquí salieron Jonathan Bueso, si no conozco mal, el mismo Odín Ramos, Jafeth Fernández... Este Marathón que tienes tú ahorita actualmente, ¿hay muchachos con talento ya para el primer equipo?

Sí, de hecho ahorita tuvimos tres o cuatro que ya están jugando en el primer equipo: Lesther Cárcamo, César Sevilla... también Gilbert, que ya debutó también en el primer equipo. Y de eso se trata: que estén entrenando en el primer equipo y compitiendo en reserva hasta que se consoliden en el primer equipo. Entonces es un trabajo que venimos haciendo de la mano con el primer equipo para que al final todo sea a favor de la institución; que donde más enfatizamos nosotros, que es la transición en todos los sentidos, a los muchachos no les cueste y no les pesa.

— Emil, para ir cerrando: usted fue jugador formado en la cantera de Marathón. ¿Qué tanto arraigo tiene un canterano para decirle: «Hey, esta es la camisa de Marathón, este equipo tiene 100 años», para que lo vayan creyendo?

Mira que esa parte ellos tienen que asimilarla y saber dónde están parados. Y sobre todo uno quiere transmitirles eso a los muchachos: lo que es la historia de la institución, lo que es la idiosincrasia del equipo y qué es lo que tienes que poner más allá de lo que es lo futbolístico, que tienes que dejar todo en el campo. Por respeto a la profesión también y porque no estás en una institución cualquiera. Entonces eso trato yo de inculcarlo a los muchachos, de transmitirles, para que se den cuenta de que no están en cualquier lugar.

— Por último, Emil: viene el juego Marathón contra Alajuelense. Tu vestiste esa camisa. ¿Qué significa el partido?

Es un partido especial para mí porque tuve la dicha, tuve la oportunidad de jugar también en Alajuelense, donde me trataron muy bien. La verdad que me trataron como en casa y dejé muchas amistades allá. Y la verdad que uno pues, obviamente hoy me debo a Marathón y Marathón va a estar por encima siempre de cualquier institución. Pero le guardo mucho cariño, mucho respeto también a lo que es Alajuelense por cómo me trataron, por cómo fueron las personas especiales conmigo, la institución. Entonces yo voy a ir al estadio, voy a ir a saludar a los miembros de lo que es el equipo de Alajuelense y pues obviamente voy a querer que gane Marathón siempre.

— Y creyendo que gane Maratón, ¿se saca ese partido, no?

Pues sí, tenemos que, tenemos que... No es fácil porque Alajuelense es un equipo que sabe competir en esas competencias, está acostumbrado a competir, a hacer ese tipo de partidos, pero Maratón viene muy bien tanto en la liga local como a nivel internacional. No es por gusto que ha llegado a esa instancia y yo creo que se puede dar el siguiente paso.