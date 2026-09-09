Argueta previo al duelo contra Alajuelense: “Tenemos hambre de triunfar”

San Pedro Sula.

Marathón tiene claro que mañana afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada. El conjunto verdolaga recibirá a Liga Deportiva Alajuelense por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en una serie que representa una oportunidad para que el club hondureño siga haciendo historia a nivel internacional. En la previa del encuentro, el mediocampista Carlos Argueta compareció ante los medios de comunicación y dejó claro que dentro del vestuario existe una enorme motivación por medirse ante uno de los clubes más laureados de la región. “Creo que estamos muy motivados. Para nosotros, como jugadores, como club y como afición, es importante estar compitiendo a este nivel”, expresó Argueta.

Argueta no se dejó llevar por el momento irregular que atraviesa Alajuelense en su entorno local. Para el jugador verdolaga, cuando llegan las fases decisivas de un torneo internacional, la historia y la experiencia de los grandes equipos vuelven a tomar protagonismo. “En este tipo de torneos, más en estas instancias, son equipos grandes y ganadores. Ahí se comienza de cero”, señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El mediocampista conoce bien lo que significa enfrentar a la Liga en una instancia de eliminación directa. El año anterior tuvo la oportunidad de disputar una serie de cuartos de final contra el conjunto costarricense cuando militaba en Motagua. Aquella eliminatoria terminó con la clasificación de Alajuelense tras un empate en el marcador global. “Esto es lo bonito del fútbol, que siempre da revanchas”, manifestó Argueta al recordar aquella eliminación. Argueta quiere su revancha. El jugador hondureño reconoció que aquella experiencia le dejó una sensación especial y que ahora espera tener un desenlace diferente con el equipo verdolaga. Motagua había conseguido una victoria por 1-0 en Costa Rica y posteriormente llegó a ponerse arriba en la eliminatoria, pero Alajuelense reaccionó y terminó avanzando. Argueta estuvo presente en aquella serie y ahora tiene nuevamente la oportunidad de enfrentarse al conjunto rojinegro. “Me tocó estar en esos cuartos de final. Sabemos que no es fácil ganar allá, pero por gracia de Dios se dio. Desafortunadamente no pudimos pasar, pero sabemos de este tipo de partidos”, recordó. Esta vez, el objetivo es distinto: superar los cuartos de final y colocar a Marathón entre los mejores equipos de Centroamérica. “Tenemos hambre de triunfar, de querer pasar esta fase y esperamos en Dios que se pueda dar”, afirmó.