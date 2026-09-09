Silvio Rudman avisa al Alajuelense: "Nosotros también sabemos jugar"

San Pedro Sula.

Además, Rudman analizó el complicado momento que atraviesan los manudos en el torneo local y dejó claras las claves con las que Marathón buscará dar el primer golpe y encaminar su clasificación a las semifinales.

El estratega argentino se refirió a las bajas que tendrá el conjunto verdolaga, aseguró que cuenta con una plantilla competitiva para suplirlas y explicó cómo ha estudiado al conjunto costarricense, actual tricampeón de Concacaf.

No, nosotros respetamos a todos los rivales, ¿no? Como bien te digo, Alajuelense es el tricampeón de la Concacaf, es un equipo que está bien dirigido, que tiene muy buenos jugadores, pero nosotros realmente tenemos que seguir de la misma manera, como siempre lo menciono, tenemos un equipo que mañana va a competir, tenemos la posibilidad de estar con nuestra gente, que es una gente, una afición maravillosa que va a venir a apoyar, seguramente va a haber un lleno acá en el Morazán y eso para nosotros va a ser muy importante, y nosotros tenemos que seguir de la misma manera, el objetivo claro de ser un equipo ordenado, de tener intensidad, de tener dinámica, de poder llegar al arco contrario, siempre teniendo un buen funcionamiento, ¿no?

- Las bajas y el enfrentar, como usted dice, a un rival diferente, de otro calibre, ¿qué tanto le obliga a Marathón a cambiar en lo táctico, en la estrategia del partido? ¿O cree que si Marathón mantiene lo que ha estado bien en la Liga puede competir mañana ante Alajuelense?

No, no, para mí para nada. Sí sabemos lo que me compete, que el equipo Marathón viene por buen camino, viene de jugar un buen partido con Estrella Roja, pero bueno, acá estamos hablando de un rival completamente diferente, lo cual los dos siempre tratamos de hacer un buen fútbol, de poder cumplir el objetivo que es pasar de ronda, así que nosotros en este momento estamos de igualdad de fútbol, de funcionamiento y tenemos que plasmarlo, lo que realmente venimos haciendo.

- Creo que la baja que más preocupa al aficionado y también a Marathón sería la baja de Nicolás Messiniti, que es el hombre gol, el hombre referente en ataque. ¿Está preparado Alberth Elis? ¿Está preparado Nairobi Vargas para tener minutos? Porque Elis vimos que tuvo minutos en el último encuentro, Nairobi apenas se acaba de incorporar nuevamente al entreno. ¿O buscará otra variante? Tal vez un Jairo Moreno o un Farioli jugando como falso 9Tenemos tres bajas, una que es Martínez, la otra Figueroa y la otra, como bien lo mencionaste, es Nico. Pero bueno, tenemos jugadores que están pidiendo minutos, tenemos un plantel muy competitivo y los que mañana salgan a jugar a la cancha lo van a hacer de la mejor manera porque están capacitados para tener minutos.

Sí, sabemos que nos vamos a encontrar a un Alajuelense que es el bicampeón de Concacaf. Realmente, un equipo que juega bien al fútbol, que está bien dirigido, sabemos con quién nos enfrentamos y lo respetamos, pero realmente lo que importa es lo que hagamos nosotros como equipo, sabiendo que vamos a jugar 180 minutos, en el cual va a ser una llave importante para los dos y nosotros seguir por el buen camino, sabiendo que tenemos que hacer un partido inteligente, en lo cual tenemos que ser un equipo ordenado y realmente lo que siempre propone el equipo es ir a buscar el arco contrario, sabiendo y teniendo un buen funcionamiento de equipo.

- Se ha hecho ver que Marathón es bastante golpeado por estas bajas que tiene, en este caso, ¿cómo manejar la mentalidad y el ánimo del equipo para este partido tan trascendental?

Nosotros realmente tenemos una plantilla muy importante, donde todos quieren competir, donde todos quieren tener minutos, mañana, como bien lo mencionamos, van a tener la posibilidad de jugar otros jugadores que también están capacitados para hacerlo, sabiendo del partido tan importante que tenemos por delante el día de mañana, ¿no?

- En el partido anterior, se miró al equipo más alegre, disfrutando más, haciendo jugadas de rondo todavía para poder buscar los goles, ¿se mantiene esa alegría, se debe de mantener esa alegría para buscar obtener un buen resultado ante la seriedad mayor que se tiene en este partido?

Sí, realmente sabemos de la importancia del partido de mañana, sabemos del rival que nos enfrentamos, pero el objetivo, los deseos, las ganas son las mismas, de tener un equipo compacto, de siempre pensar en el arco rival, de tener un buen funcionamiento, de la entrega, del sacrificio, de la unión de grupo, de la humildad, que es lo que nosotros realmente nos estamos haciendo fuerte y sabiendo de que es una llave para los dos muy importante, lo cual mañana nosotros como local tenemos que tener el apoyo de nuestra gente y no cambiar la manera de jugar, sino lo que venimos haciendo partido tras partido, ¿no?

- Profe, a nivel personal usted, ¿cómo canaliza la tensión, la ansiedad de un partido tan trascendental como este, que es uno de cuartos de final, donde Marathón no suele estar? Usted, ¿cómo lee, profe, escucha música, habla con sus familiares, ¿cómo canaliza esa ansiedad?

Yo creo que, como bien lo decís, es algo importantísimo para todos, ¿no? Para la afición, para la directiva, para el cuerpo técnico, para los jugadores, todos estamos viviendo una situación hermosa en la cual lo que queda ahora es disfrutar, pero lo que hago mucho hincapié es en el objetivo claro, que es mañana jugar de local con nuestra gente, sabiendo que jugamos con Alajuelense, que es el tricampeón de la Concacaf, con todo el respeto que nosotros le tenemos, pero nosotros somos un equipo que compite, compite bien y mañana no va a ser la excepción. Vamos a salir haciendo un fútbol ordenado, con mucha intensidad, mucha dinámica, tratando de tener volumen de juego y siempre pensando en el arco rival, ¿no?

- Profe, se habla mucho en estos partidos del tema de la jerarquía de los equipos. ¿Qué tanto va a jugar, qué tanto va a pesar? Porque evidentemente Alajuelense es un equipo que tiene más jerarquía en estas instancias.

¿Qué tanto puede jugar eso?- Sí, sí, por eso menciono, sabíamos que es el tricampeón de la Concacaf, que por algo va a ganar esos títulos, pero bueno, en el fútbol realmente no todo está marcado, si no son estadísticas y realmente lo que yo confío mucho en el grupo que tengo, en la plantilla, tenemos jugadores también de jerarquía y son dos partidos en una llave importantísima para los dos, donde hay que hacer un juego inteligente, donde realmente hay que prestar muchísima atención en muchos aspectos, pero realmente el camino del equipo es bueno y tenemos que seguir con el mismo funcionamiento que tenemos hasta ahora, ¿no?

- Yo quería consultarle acerca de la importancia de este primer juego, bueno, va a enfrentar a Alajuelense que ha perdido un juego en tres torneos como visitante, nada más, bueno, con este mismo campeonato, pero ¿es trascendental para que haya diferencia en este primer partido?- Sí, claro, es importante, es importante porque jugamos de local, porque jugamos con nuestra gente, porque sabemos que para nosotros la afición es muy importante, porque va a ser un lleno acá en el Morazán y nosotros tenemos que corresponderle y plasmar una idea de juego como lo venimos haciendo desde el primer juego en el torneo de Honduras y lo vuelvo a mencionar, con un equilibrio, con mucha intensidad, con mucha dinámica, sabiendo de que realmente tenemos un equipo para competir, como siempre lo menciono, en el torneo local y en la Centroamericana, que lo hemos demostrado ya con el tema de Herediano, con el tema Antigua, el otro día con Estelí y realmente ahora tenemos dos partidos importantísimos y bueno, paso a paso, pensar en el partido de mañana donde va a ser un juego importante para los dos y sabiendo de lo que nos jugamos los dos equipos, por eso el funcionamiento no cambia, el objetivo, los deseos, las ganas, el sacrificio del equipo va a estar dentro de la cancha plasmado.

- Alajuelense tiene una presión muy importante en Costa Rica por los últimos resultados, tiene el torneo de un clásico nacional y el Marathón, el torneo de Alajuelense ha sido muy bien, ¿qué presión real y qué favoritismo lleva usted al Marathón, aunque la historia dice que Alajuelense es tricampeón, por el momento futbolístico le puede aprovechar, porque Alajuelense tiene un problema, le quitan la pelota y es un equipo que se pierde?-

Hemos visto muchísimos videos de Alajuelense, vimos el otro día que perdió con el Saprissa 2 a 0, sabemos de la jerarquía que tiene el rival, también lo menciono que por algo son el tricampeón de la Concacaf, pero bueno, el fútbol todo se ha equilibrado, nosotros realmente somos un equipo que venimos al alza, somos un equipo que siempre trata de jugar bien al fútbol con un orden, pero siempre tratando de tener volumen de juego, de mucha intensidad, de jugar rápido a portería contraria y bueno, mañana no va a ser la excepción, mañana nosotros vamos a salir de esa manera para poder sacar un resultado positivo para nosotros.