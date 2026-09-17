Colegio Médico convoca a asamblea nacional para exigir respuestas

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó este jueves a sus agremiados a una Asamblea Extraordinaria Informativa a nivel nacional, con el propósito de abordar una serie de demandas relacionadas con las condiciones laborales y salariales de los médicos. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Junta Directiva del CMH, la asamblea se desarrollará el viernes 18 de septiembre de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en los centros de trabajo o en el lugar que determine el delegado correspondiente. Entre los puntos que el gremio plantea se encuentra el cese inmediato de los despidos y el reintegro de los médicos que han sido despedidos. También exige la firma inmediata de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud.

El CMH incluyó además entre sus demandas el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran médicos, así como el pago del reajuste salarial del IPC y bienal correspondiente a 2026. Otro de los planteamientos es la aprobación de un Presupuesto General de la República que destine el 12 % a la salud pública, además de un aumento de la base salarial para los médicos residentes de las diferentes especialidades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El comunicado también contempla demandas relacionadas con las vacaciones profilácticas de 21 días, el pago de salarios atrasados, reajustes salariales e incrementos bienales al personal nuevo contratado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL pic.twitter.com/lisv4ZQj3l — Colegio Médico de Honduras (@ColegioMedicoHN) September 17, 2026

Asimismo, el Colegio Médico solicita el pago de bonificaciones a los jubilados, el reintegro del personal médico que se encontraba con permiso por licencia de estudio y el cumplimiento de acuerdos pendientes para el personal médico, según lo establecido en el acuerdo 47-2020. Entre los puntos planteados figura también la contratación de médicos para cubrir las vacaciones y evitar que los pacientes queden sin atención, así como el nombramiento de médicos que trabajan por contrato con mayor antigüedad.