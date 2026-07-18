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Copeco mantiene alerta verde en Gracias a Dios; así avanzan las labores de asistencia

Copeco amplió por 24 horas la alerta verde en Gracias a Dios debido a la escorrentía de los ríos en La Mosquitia y confirmó que continúa entregando ayuda humanitaria a las familias afectadas

Copeco mantiene alerta verde en Gracias a Dios; así avanzan las labores de asistencia

Copeco mantiene alerta verde en Gracias a Dios y continúa entrega de ayuda a familias afectadas.

 Foto: Copeco
Gracias a Dios, Honduras,

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 24 horas más la alerta verde para el departamento de Gracias a Dios, debido a que, aunque las condiciones meteorológicas mejoran, persiste la escorrentía en los ríos que desembocan en La Mosquitia tras las recientes lluvias.

La medida entró en vigor a partir de las 3:00 de la tarde del viernes 17 de julio de 2026. De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), durante el viernes y el sábado predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, el transporte de humedad desde el mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles aislados en el oriente del país y en las montañas del norte.

Copeco explicó que, "aunque los niveles de los ríos de La Mosquitia comenzarán a disminuir de forma gradual en las próximas 24 horas, se mantiene la vigilancia preventiva para evitar incidentes en las zonas vulnerables".

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Paralelamente, la institución informó que "continúa brindando asistencia humanitaria a las familias afectadas por las inundaciones en Gracias a Dios y Olancho", donde mantiene equipos desplegados desde el inicio de la emergencia para evaluar daños y coordinar la atención a la población.

Según la institución, en menos de 72 horas logró gestionar y movilizar ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas por el incremento de los caudales, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), GOAL, Ayuda en Acción, autoridades locales y otras instituciones aliadas.

Copeco detalló que "los insumos han sido trasladados por diferentes medios, incluyendo transporte terrestre, aéreo y, cuando las condiciones lo requieren, mediante balsas y lanchas, con el objetivo de llegar a las comunidades de difícil acceso".

Asimismo, indicó que en el municipio de Patuca, Olancho, se realizaron "evaluaciones técnicas para identificar los daños y establecer una respuesta inmediata", mientras que personal de la Regional V y de la oficina departamental de Puerto Lempira permanece desplegado en las zonas impactadas.

La institución aseguró que mantiene activos sus equipos de respuesta y el monitoreo permanente de las áreas vulnerables para fortalecer la atención a la población y reducir el impacto de la temporada lluviosa.

Como parte de las recomendaciones, Copeco pidió a la población evitar cruzar ríos, quebradas o vados cuando presenten crecidas, mantener vigilancia en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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