Copeco mantiene alerta verde en Gracias a Dios; así avanzan las labores de asistencia

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 24 horas más la alerta verde para el departamento de Gracias a Dios, debido a que, aunque las condiciones meteorológicas mejoran, persiste la escorrentía en los ríos que desembocan en La Mosquitia tras las recientes lluvias.
La medida entró en vigor a partir de las 3:00 de la tarde del viernes 17 de julio de 2026. De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), durante el viernes y el sábado predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, el transporte de humedad desde el mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles aislados en el oriente del país y en las montañas del norte.
Copeco explicó que, "aunque los niveles de los ríos de La Mosquitia comenzarán a disminuir de forma gradual en las próximas 24 horas, se mantiene la vigilancia preventiva para evitar incidentes en las zonas vulnerables".
Paralelamente, la institución informó que "continúa brindando asistencia humanitaria a las familias afectadas por las inundaciones en Gracias a Dios y Olancho", donde mantiene equipos desplegados desde el inicio de la emergencia para evaluar daños y coordinar la atención a la población.
Según la institución, en menos de 72 horas logró gestionar y movilizar ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas por el incremento de los caudales, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), GOAL, Ayuda en Acción, autoridades locales y otras instituciones aliadas.
🟢COPECO mantiene en Alerta Verde a Gracias a Dios por 24 horas más🟢 @titoasfura pic.twitter.com/7HDqH0Nc59— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 17, 2026
Copeco detalló que "los insumos han sido trasladados por diferentes medios, incluyendo transporte terrestre, aéreo y, cuando las condiciones lo requieren, mediante balsas y lanchas, con el objetivo de llegar a las comunidades de difícil acceso".
Asimismo, indicó que en el municipio de Patuca, Olancho, se realizaron "evaluaciones técnicas para identificar los daños y establecer una respuesta inmediata", mientras que personal de la Regional V y de la oficina departamental de Puerto Lempira permanece desplegado en las zonas impactadas.
La institución aseguró que mantiene activos sus equipos de respuesta y el monitoreo permanente de las áreas vulnerables para fortalecer la atención a la población y reducir el impacto de la temporada lluviosa.
🔵🟠COPECO acompaña con solidaridad y respuesta inmediata a las familias afectadas por las lluvias en Olancho y Gracias a Dios 🔵🟠@titoasfura pic.twitter.com/sw9ftWjBw5— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 17, 2026
Como parte de las recomendaciones, Copeco pidió a la población evitar cruzar ríos, quebradas o vados cuando presenten crecidas, mantener vigilancia en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.