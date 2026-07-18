Copeco mantiene alerta verde en Gracias a Dios; así avanzan las labores de asistencia

Gracias a Dios, Honduras,

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 24 horas más la alerta verde para el departamento de Gracias a Dios, debido a que, aunque las condiciones meteorológicas mejoran, persiste la escorrentía en los ríos que desembocan en La Mosquitia tras las recientes lluvias.

La medida entró en vigor a partir de las 3:00 de la tarde del viernes 17 de julio de 2026. De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), durante el viernes y el sábado predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, el transporte de humedad desde el mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles aislados en el oriente del país y en las montañas del norte.

Copeco explicó que, "aunque los niveles de los ríos de La Mosquitia comenzarán a disminuir de forma gradual en las próximas 24 horas, se mantiene la vigilancia preventiva para evitar incidentes en las zonas vulnerables".