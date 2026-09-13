Marathón se baja a Olimpia y hay nuevo líder: así queda la tabla de posiciones

San Pedro Sula, Honduras.

Con este resultado, el Marathón se alza a la cima de la tabla de posiciones y cerrará la jornada 7 del Apertura 2026 como líder con 17 unidades. En la segunda plaza deja al Real España - que empató en esta fecha ante Olancho FC (1-1) - con 15 puntos, le sigue en el tercero Olimpia con 14.

Los universitarios acabaron con la mala racha y vencieron por la mínima al cuadro maquilero en el Estadio Emilio Williams para intentar salir del sótano. Posteriormente, el Monstruo Verde hizo lo suyo, aprovechó la superioridad numérica y venció al León en San Pedro Sula.

La jornada 7 del torneo Apertura 2026 cierra este domingo 13 de septiembre y ya empiezan a verse modificaciones en la cima de la tabla de posiciones. Los primeros en enfrentarse fueron Lobos UPNFM ante Choloma , más adelante protagonizaron un intenso clásico Marathón vs Olimpia y todo finaliza con el duelo entre Independiente vs Juticalpa .

Más adelante, se encuentra el Motagua desde la cuarta casilla con 13 puntos. Su triunfo por la mínima (1-0) sobre Génesis PN no solo le permite afianzarse en zona alta, sino que mantiene al "Ciclón" como el perseguidor más cercano del trío puntero.

Abajo de los azules se registra un empate a 10 unidades entre Génesis FC (5.º) y Olancho FC (6.º). El equipo de Comayagua sostiene la ventaja sobre los olanchanos únicamente por su mejor saldo de goles (+4 frente a +1), aunque ambos perdieron la oportunidad de recortar distancias mayores tras tropezar en sus respectivos encuentros de la fecha.

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En el séptimo escalón aparece el CD Estrella Roja con 9 unidades. Los de Danlí protagonizaron un entretenido reparto de puntos al igualar 2-2 en casa frente a Platense. Más abajo en la clasificación, Independiente de Siguatepeque marcha en la octava posición con 6 puntos en seis presentaciones. Las "Panteras Negras" aguardan por su partido dominical ante Juticalpa para intentar dar un salto hacia la mitad superior de la tabla de posiciones.

Con 5 puntos se encuentran emparejados Lobos UPNFM (9.º) y Platense FC (10.º). La manada universitaria tomó un respiro vital gracias a su victoria 1-0 sobre el CD Choloma, mientras que el conjunto escualo sigue pagando caro sus desatenciones defensivas al marchar décimo producto de una abultada diferencia de goles de -10.

El fondo del torneo lo completan el CD Choloma (11.º), hundido en la penúltima casilla con 4 unidades tras caer en el duelo directo ante la UPN, y Juticalpa (12.º), que marcha como colista solitario con solo 3 puntos acumulados y con la urgencia latente de sumar de a tres en su choque de cierre de jornada.