Pronostican lluvias para la tarde de este domingo en Honduras

Tegucigalpa. El pronóstico meteorológico para este domingo 13 de septiembre establece que en la mayor parte del territorio nacional prevalecerán las condiciones secas y temperaturas cálidas, de acuerdo con el informe oficial emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Sin embargo, las autoridades advierten que durante la tarde se registrará el ingreso de humedad impulsada por los vientos procedentes del este, transportados desde el mar Caribe. Esta condición atmosférica provocará la formación de lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de la región norte y oriental del país.

En cuanto al comportamiento marítimo, el reporte de Copeco detalla que en el litoral Caribe se registrará un oleaje de entre 2 a 4 pies de altura, ideal para la navegación costera. Por su parte, en las aguas del golfo de Fonseca, en el sur del país, las olas oscilarán en rangos de 1 a 3 pies.

Asimismo, el informe astronómico indica que el sol hizo su aparición a las 5:38 a. m. y su puesta se contempla para las 05:51 p. m., mientras que la fase lunar corresponde a luna nueva, lo que mantendrá cielos mayormente despejados durante la noche en varias zonas del territorio.

Las autoridades recomiendan a la población que participa en los desfiles y actividades al aire libre mantenerse hidratada ante la prevalencia del ambiente seco, sin descuidar la precaución ante la eventual presencia de lloviznas por la tarde en las regiones señaladas.