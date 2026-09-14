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Clima caluroso, precipitaciones aisladas y polvo del Sahara afectarán a Honduras este lunes

Recomiendan a la población que participa en los desfiles mantenerse hidratada y tomar precauciones ante el polvo del Sahara y lluvias por la tarde

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 06:31 -
  • David Venegas
Clima caluroso, precipitaciones aisladas y polvo del Sahara afectarán a Honduras este lunes

Según Copeco, las regiones norte, oriental y los sectores montañosos del centro y suroccidente del país serán los más afectados.

Tegucigalpa. Condiciones secas y calurosas predominarán en la mayor parte del territorio nacional durante la jornada de este lunes, aunque el ingreso de humedad y la presencia de polvo del Sahara marcarán la pauta meteorológica, informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el informe oficial, durante horas de la tarde el flujo acelerado del viento proveniente del este transportará humedad desde el mar Caribe. Este fenómeno generará lluvias y chubascos débiles de carácter aislado en las regiones norte, oriental y sobre los sectores montañosos del centro y suroccidente del país.

Asimismo, las autoridades de Copeco advirtieron la presencia de partículas de polvo del Sahara en el ambiente, registrando concentraciones cercanas a los 60 microgramos por metro cúbico.

En cuanto a las condiciones marítimas, los oleajes se mantendrán dentro de los parámetros normales, registrando una altura de 1 a 3 pies tanto en las costas del litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

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Por su parte, el reporte astronómico detalla que la jornada estará acompañada por la fase de luna nueva, registrándose la salida del sol a las 5:38 a.m. y su puesta estimada para las 5:51 p.m.

Debido a las condiciones secas y la presencia de polvo del Sahara, se recomienda a las personas con padecimientos respiratorios o alergias tomar medidas de precaución si realizan actividades al aire libre.

Asimismo, se pide a la población que participa en los desfiles y eventos que se mantenga bien hidratada y esté atenta a las lluvias que podrían registrarse por la tarde en las regiones señaladas.

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Redacción web
David Venegas

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