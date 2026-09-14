Clima caluroso, precipitaciones aisladas y polvo del Sahara afectarán a Honduras este lunes

Tegucigalpa. Condiciones secas y calurosas predominarán en la mayor parte del territorio nacional durante la jornada de este lunes, aunque el ingreso de humedad y la presencia de polvo del Sahara marcarán la pauta meteorológica, informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el informe oficial, durante horas de la tarde el flujo acelerado del viento proveniente del este transportará humedad desde el mar Caribe. Este fenómeno generará lluvias y chubascos débiles de carácter aislado en las regiones norte, oriental y sobre los sectores montañosos del centro y suroccidente del país.

Asimismo, las autoridades de Copeco advirtieron la presencia de partículas de polvo del Sahara en el ambiente, registrando concentraciones cercanas a los 60 microgramos por metro cúbico.

En cuanto a las condiciones marítimas, los oleajes se mantendrán dentro de los parámetros normales, registrando una altura de 1 a 3 pies tanto en las costas del litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.