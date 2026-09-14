Cocina Catracha, un coleccionable de comida hondureña

San Pedro Sula. En el marco del mes de la patria, diario LA PRENSA y EL HERALDO incentivan la identidad nacional y el sentido de pertenencia con una edición coleccionable denominada recetario Cocina Catracha, que reúne una lista de platillos tradicionales de la gastronomía hondureña.

Este coleccionable de comida catracha incluye 25 recetas escogidas del amplio archivo de la revista digital culinaria BUEN PROVECHO, con el propósito de exaltar la gastronomía representativa de cada rincón de Honduras y de la tradición y el sabor que nos unen en el mes que se conmemora la Independencia de Honduras.

Entre las recetas se encuentran la sopa de res, yuca con chicharrón, enchiladas, pollo con loroco y ticucos, además de una variedad de bebidas como el pinol con leche y el atol chuco, una explosión de sabores que nos recuerdas nuestras raíces y tradiciones.

También incluye opciones dulces para picar o disfrutar como postres, entre ellas las tabletas de coco, las espumillas, las semitas de arroz y la torta de elote, entre otros deliciosos platillos para degustar en familia y con amigos.

Este Flipbook gratuito es una guía con recetas deliciosas y populares de la cocina nacional, así como consejos para cocinar como un experto, que esperamos sea de utilidad para nuestros lectores y los conecte con la cocina de las abuelas.