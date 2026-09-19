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Capturan a dos supuestos integrantes de la MS-13 con L. 14 mil y drogas en Chamelecón

Dos hombres fueron detenidos en Chamelecón, San Pedro Sula, durante un operativo en el que se decomisaron presuntas sustancias ilícitas y dinero en efectivo

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 17:22 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a dos supuestos integrantes de la MS-13 con L. 14 mil y drogas en Chamelecón

Los detenidos fue identificado como Nelson Antonio Gómez Licona y Carlos David Portillo Rivera.

San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades detuvieron a dos hombres, señalados de pertenecer presuntamente a la estructura criminal MS-13, durante un operativo ejecutado en la colonia San Jorge, en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés.

La acción fue desarrollada por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante labores de patrullaje móvil y motorizado en diferentes puntos de la zona.

Uno de los detenidos fue identificado como Nelson Antonio Gómez Licona, conocido en el ámbito delictivo con el alias de “El Chino”, capturado en la colonia San Jorge. En una intervención paralela en la colonia Morales, las autoridades requirieron a Carlos David Portillo Rivera, de 26 años de edad, conocido bajo el alias de “El Chele”.

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De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención las autoridades encontraron 26 envoltorios con un polvo blanco, presuntamente cocaína, además de 20 paquetes que contenían piedras de color blanco, supuestamente crack.

Asimismo, los agentes decomisaron 16 envoltorios con hierba seca, aparentemente marihuana, y 14,600 lempiras en efectivo, dinero que fue incluido entre las evidencias aseguradas durante el procedimiento.

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Los dos sospechosos, junto con los indicios decomisados, serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso establecido por la ley.

Ambos son señalados de manera preliminar por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública.

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