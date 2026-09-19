Capturan a dos supuestos integrantes de la MS-13 con L. 14 mil y drogas en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades detuvieron a dos hombres, señalados de pertenecer presuntamente a la estructura criminal MS-13, durante un operativo ejecutado en la colonia San Jorge, en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés.

La acción fue desarrollada por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante labores de patrullaje móvil y motorizado en diferentes puntos de la zona.

Uno de los detenidos fue identificado como Nelson Antonio Gómez Licona, conocido en el ámbito delictivo con el alias de “El Chino”, capturado en la colonia San Jorge. En una intervención paralela en la colonia Morales, las autoridades requirieron a Carlos David Portillo Rivera, de 26 años de edad, conocido bajo el alias de “El Chele”.