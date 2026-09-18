Capturan a tres presuntos integrantes de “Los Peludos” por distribución de drogas en Comayagua

Comayagua, Honduras. Tres presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Peludos” fueron capturados en el municipio de Esquías, Comayagua, señalados por su presunta participación en la distribución de drogas en esa zona y otros municipios aledaños.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Unidad Departamental de Prevención No. 3 (UDEP N.º 3), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
De acuerdo con la información policial, las autoridades habían recibido varias denuncias relacionadas con un punto donde presuntamente se comercializaban drogas.
Los reportes también alertaban sobre la presencia de personas ajenas a la comunidad, quienes estarían vinculadas con la comisión de otros delitos.
Como resultado de la operación, los agentes decomisaron más de 30 dosis de polvo blanco, presuntamente cocaína, que se encontraban listas para su comercialización.
La Policía indicó que la acción busca afectar las actividades relacionadas con el microtráfico de drogas y contribuir a la seguridad de los habitantes de Esquías y sectores cercanos.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, donde deberán responder por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de drogas.