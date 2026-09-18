Capturan a tres presuntos integrantes de “Los Peludos” por distribución de drogas en Comayagua

Comayagua, Honduras. Tres presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Peludos” fueron capturados en el municipio de Esquías, Comayagua, señalados por su presunta participación en la distribución de drogas en esa zona y otros municipios aledaños.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Unidad Departamental de Prevención No. 3 (UDEP N.º 3), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

De acuerdo con la información policial, las autoridades habían recibido varias denuncias relacionadas con un punto donde presuntamente se comercializaban drogas.