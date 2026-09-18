Capturan a hombre señalado de presunto abuso contra una mujer de 90 años en Nueva Armenia

Nueva Armenia, Honduras. Un hombre de 36 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado como presunto responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una mujer de 90 años, en la aldea Las Piñuelas, municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán.

La captura fue realizada por elementos de la Unidad Municipal de Investigación Criminal (UMIC-14), con sede en Sabanagrande, en coordinación con funcionarios de la Jefatura Municipal de Nueva Armenia. Los agentes desarrollaron labores de seguimiento y vigilancia que permitieron ubicar al sospechoso.

El detenido, de oficio agricultor y residente en el sector donde se llevó a cabo el operativo, habría sido identificado como hijastro de la víctima.