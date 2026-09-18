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Capturan a hombre señalado de presunto abuso contra una mujer de 90 años en Nueva Armenia

Un hombre de 36 años fue detenido en Nueva Armenia, Francisco Morazán, señalado como presunto responsable de un grave delito contra una mujer de 90 años

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 17:44 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a hombre señalado de presunto abuso contra una mujer de 90 años en Nueva Armenia

Las autoridades detuvieron en Nueva Armenia a un hombre de 36 años, quien es investigado por su presunta participación en un delito sexual contra una adulta mayor.

Nueva Armenia, Honduras. Un hombre de 36 años fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalado como presunto responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una mujer de 90 años, en la aldea Las Piñuelas, municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán.

La captura fue realizada por elementos de la Unidad Municipal de Investigación Criminal (UMIC-14), con sede en Sabanagrande, en coordinación con funcionarios de la Jefatura Municipal de Nueva Armenia. Los agentes desarrollaron labores de seguimiento y vigilancia que permitieron ubicar al sospechoso.

El detenido, de oficio agricultor y residente en el sector donde se llevó a cabo el operativo, habría sido identificado como hijastro de la víctima.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer presentó una denuncia en la que señaló que el jueves 17 de septiembre el sospechoso presuntamente abusó sexualmente de ella. Además, manifestó que este tipo de agresiones se habría repetido en otras ocasiones, aprovechando la convivencia entre ambos.

Tras conocer la denuncia, los agentes especializados de la DPI iniciaron las diligencias correspondientes para documentar el caso y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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Las autoridades indicaron que el hombre fue detenido en condición de flagrancia y será remitido a disposición de las autoridades competentes, donde continuará el proceso legal correspondiente.

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