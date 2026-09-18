Aldea La Cuchilla: entre la indignación y la defensa del pastor argentino acusado de abuso

Santa Bárbara, Honduras. El caso que involucra al pastor argentino Alberto Remigio Parra y a dos menores de edad ha provocado este viernes posiciones encontradas en la aldea La Cuchilla, municipio de La Arada, Santa Bárbara. Mientras algunos habitantes expresan indignación y piden justicia, otros lo defienden y aseguran que no presenciaron los hechos denunciados.

En medio de esta división está el testimonio de María Elena Reyes, madre de las dos menores, quien asegura haber presenciado lo ocurrido y pide a las autoridades investigar hasta esclarecer el caso. “Yo pido justicia que no se quede esto así nomás”, manifestó Reyes al referirse a lo que espera de las autoridades y al dolor que, según relató, atraviesa su familia después de lo sucedido.

La madre aseguró que sus hijas habían quedado en una vivienda durante un momento de oración y que posteriormente la situación tomó un rumbo que ella no esperaba. Según su relato, tuvo dificultades para ingresar al lugar y únicamente podía escuchar lo que ocurría en el interior. Reyes también contó que uno de sus hijos intervino para auxiliar a una de las menores. “Por mi hijo se salvó mi hija”, expresó al recordar ese momento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El testimonio de la madre contrasta con el de la pastora Martha Lidia Leyva, quien acompañaba al pastor durante la jornada de oración. Leyva sostiene que no observó ninguna conducta indebida, debido a que permaneció con los ojos cerrados durante buena parte de la oración.

“Yo no vi de nada, porque yo tenía los ojos cerrados”, afirmó Leyva, quien añadió que no puede asegurar algo que, según su versión, no presenció. Leyva relató que el pastor permaneció aproximadamente dos horas en la vivienda y que, durante ese tiempo, se encontraba realizando oraciones. Según su testimonio, ella llegó al lugar alrededor de las 7:00 de la mañana y permaneció allí hasta cerca de las 9:00. La mujer también explicó que el pastor argentino llevaba alrededor de 16 días en la comunidad y que durante ese tiempo permaneció en su vivienda. Aseguró que ella le proporcionaba alimentación y que, durante su estadía, lo observó dedicado principalmente a actividades religiosas.