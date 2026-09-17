Pastor saca “legiones de demonios” es enviado a cárcel de Ilama, Santa Bárbara

El extranjero fue identificado como Alberto Remigio Parra , contra quien la jueza de Letras Seccional del Área Penal resolvió imponer la medida cautelar de detención judicial , al suponerlo responsable de los delitos de violación y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de las dos menores.

Santa Bárbara, Santa Bárbara . Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) remitieron al Juzgado de Letras Seccional de Santa Bárbara a un pastor evangélico argentino, señalado por supuestamente cometer actos de violencia sexual contra dos menores de edad, hechos que habrían ocurrido la mañana del miércoles 16 de septiembre en una vivienda del municipio de La Arada, Santa Bárbara.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron en horas de la mañana del miércoles 16 de septiembre. De acuerdo con lo expuesto en la acusación, los actos no fueron consentidos.

Las autoridades indicaron que el pastor aparentemente habría realizado estas acciones bajo la creencia de que una de las menores tenía una culebra en el estómago y la otra un demonio, según los elementos contenidos en la denuncia presentada contra el extranjero.

Tras conocer las circunstancias del caso, la jueza consideró las normas aplicables, los convenios y tratados internacionales, el debido proceso y el principio de legalidad, además de la naturaleza de los delitos atribuidos al encausado.

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La resolución también tomó en cuenta la gravedad de una posible pena en caso de una eventual condena y la falta de arraigo de Parra en Honduras. Al ser extranjero, la jueza consideró que existe un alto riesgo de fuga, por lo que ordenó que la detención judicial se cumpla en un centro penitenciario.

En consecuencia, Alberto Remigio Parra fue remitido al Centro Penitenciario de Ilama, departamento de Santa Bárbara, donde deberá permanecer mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La audiencia inicial quedó programada para las 9:00 de la mañana del lunes 21 de septiembre, instancia en la que las partes presentarán los elementos correspondientes y el juzgado determinará la situación jurídica del pastor argentino conforme avance el proceso.