Capturan a menor acusado de matar a un hombre durante un asalto en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un joven de aproximadamente 15 años fue detenido por las autoridades como presunto responsable de un ataque armado ocurrido durante un asalto en la colonia La Joya, en Tegucigalpa, donde un hombre de 42 años perdió la vida.
La víctima fue identificada como Abel Edgardo Rodríguez Romero . De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hecho ocurrió el miércoles 16 de septiembre, cuando dos individuos que se desplazaban en una motocicleta habrían interceptado a una persona para despojarla de sus pertenencias.
Durante el incidente se produjo un intercambio en el que Abel Rodríguez resultó herido de bala. Aunque fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, murió posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades señalan preliminarmente a un menor de edad como la persona que habría efectuado el disparo. Tras las primeras diligencias, el adolescente fue capturado horas después del hecho y se le decomisó un arma de fuego, cuya posible relación con el ataque deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes.
El segundo ocupante de la motocicleta logró escapar y continúa siendo buscado por las autoridades. La Policía mantiene las diligencias para determinar su identidad y establecer el grado de participación que habría tenido en el hecho.
Según la información proporcionada por la Policía, ambos sospechosos podrían ser miembros de la Pandilla 18.
El cuerpo de Rodríguez fue trasladado a Medicina Forense, donde se realizaría la autopsia correspondiente como parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte.