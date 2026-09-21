Caen tres integrantes del Cártel del Diablo vinculados a siete muertes en Yoro

Yoro. Tres hombres fueron capturados en el departamento de Yoro, señalados por las autoridades de estar relacionados con varios hechos violentos que dejaron siete personas muertas en las últimas semanas.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alfredo Gutiérrez Castillo, de 40 años; Francisco Narciso Escobar Escobar, de 44; y César Octavio Medina Fúnez, de 26 años, todos residentes de la aldea Las Cañas, en el municipio de Yoro. Las aprehensiones se realizaron en Sulaco como parte de las operaciones de seguridad desarrolladas en la zona.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los tres sospechosos estarían vinculados con el asesinato de una pareja y con una masacre en la que murieron otras cinco personas. Tras su captura, fueron trasladados a San Pedro Sula para continuar con el proceso judicial correspondiente.