Caen tres integrantes del Cártel del Diablo vinculados a siete muertes en Yoro

Yoro. Tres hombres fueron capturados en el departamento de Yoro, señalados por las autoridades de estar relacionados con varios hechos violentos que dejaron siete personas muertas en las últimas semanas.
Los detenidos fueron identificados como Luis Alfredo Gutiérrez Castillo, de 40 años; Francisco Narciso Escobar Escobar, de 44; y César Octavio Medina Fúnez, de 26 años, todos residentes de la aldea Las Cañas, en el municipio de Yoro. Las aprehensiones se realizaron en Sulaco como parte de las operaciones de seguridad desarrolladas en la zona.
De acuerdo con las investigaciones policiales, los tres sospechosos estarían vinculados con el asesinato de una pareja y con una masacre en la que murieron otras cinco personas. Tras su captura, fueron trasladados a San Pedro Sula para continuar con el proceso judicial correspondiente.
Uno de los capturados tendría vínculo familiar con “El Diablo”
Entre los detenidos se encuentra César Octavio Medina Fúnez, conocido con el alias de “Tavito”. Según información proporcionada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Medina Fúnez estaría casado con una sobrina de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado por las autoridades como integrante de una estructura criminal.
Las autoridades indicaron que Medina Fúnez sería considerado una persona de confianza dentro de dicha organización. También aseguran contar con elementos de investigación, incluidos testimonios, que relacionarían a los tres capturados con los hechos violentos bajo investigación.
Investigación tras varios hechos violentos
Las capturas se producen después de una serie de hechos violentos registrados en Sulaco y sus alrededores. El 11 de septiembre, cinco personas fueron asesinadas en la aldea Las Cañas. Días antes, una pareja había sido atacada mortalmente en otro sector del municipio.
Las autoridades han señalado al denominado Cártel del Diablo como una estructura investigada por estos hechos. Sin embargo, la responsabilidad penal de los detenidos deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
Mientras continúan los operativos en Yoro y otras zonas del país, las autoridades mantienen la búsqueda de otros presuntos integrantes de la estructura, entre ellos Esteban Ferrera, cuyo paradero no ha sido establecido públicamente.