Embajador estadounidense ofrece ampliar cooperación con México “sin intervencionismo”

Ciudad de México, México. Estados Unidos quiere ampliar su papel en la seguridad de México, pero “no como intervencionista”, afirmó este miércoles su embajador, Ronald Johnson, quien defendió una cooperación más profunda para enfrentar a los cárteles. Durante la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico (Amsoc), el diplomático subrayó que la soberanía mexicana también implica liberar comunidades del control de organizaciones criminales al interior del país. “Estados Unidos quiere ver un México que sea soberano frente a interferencias externas maliciosas, pero también un México que sea soberano y libre de interferencias internas de organizaciones criminales y cárteles transnacionales”, afirmó Johnson.

El diplomático aseguró que Washington busca “hacer más” junto al Gobierno mexicano “como buenos vecinos” para que ambos países sean más seguros y prósperos, en un momento en el que la Administración del presidente Donald Trump ha elevado la presión contra los cárteles al designarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Johnson defendió esa decisión al señalar que permite emplear nuevas herramientas contra las estructuras criminales y, en especial, atacar sus finanzas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Estamos cambiando la forma en que confrontamos a los carteles también. Estamos yendo tras toda la red”, dijo al enumerar traficantes, financiadores, empresas fachada, facilitadores y otros actores que permiten funcionar a estas organizaciones.