México reforzará la seguridad en Morelos tras el asesinato de otros dos estudiantes

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes un reforzamiento del operativo de seguridad en Morelos tras calificar como "muy lamentable y triste" el asesinato de dos alumnos de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quince días después del feminicidio de la española Claudia Tacoronte, quien realizaba un intercambio académico en ese mismo estado del centro de México. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a entablar comunicación inmediata con la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia, así como con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil. "Le pedí hoy a la Secretaría de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la universidad, por el muy, muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida, porque son varios ya", declaró Sheinbaum ante los medios.

Las declaraciones se dan después de que la violencia volviera a golpear a la comunidad estudiantil de Morelos este domingo con el asesinato a tiros de dos alumnos de preparatoria en Cuernavaca, capital del estado, apenas quince días después del feminicidio de la joven estudiante española. Los dos adolescentes eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la misma en la que estudiaba Tacoronte, y murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, mientras un tercer joven resultó herido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sheinbaum enfatizó que la prioridad del diálogo será evaluar la situación de riesgo y coordinar mayores acciones de prevención del delito orientadas a proteger a los jóvenes de la institución académica.