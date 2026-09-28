México prevé dos impactos del huracán Polo en Baja California Sur y Sonora

Ciudad de México, México. El huracán Polo, de categoría 3, impactará previsiblemente dos veces territorio mexicano, primero este lunes en Baja California Sur (noroeste) como categoría 2 o 3 y después el martes en Sonora (norte), informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. “Continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera un primer impacto durante esta tarde”, explicó Velázquez en una videollamada durante la conferencia de prensa presidencial, al precisar que podría ocurrir entre las 16:00 y las 18:00 hora local (22:00 y 00:00 GMT del martes) en las inmediaciones del municipio de Comondú, en la península de Baja California. La funcionaria advirtió que todavía no es posible determinar si Polo tocará tierra como huracán categoría 2 o conservará la categoría 3 que mantiene actualmente.

Además, anticipó “un segundo impacto durante el día martes en la costa centro de Sonora”, mientras continuarán intensificándose los vientos, las lluvias y el oleaje en ambos estados. Según el reporte de las 06:00 horas (12:00 GMT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), citado por Velázquez, Polo se localizaba a unos 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Evacuaciones y movilidad restringida

Ante la cercanía del ciclón, Protección Civil ordenó restringir a partir de las 14:00 horas (20:00 GMT) la movilidad en diversas comunidades de los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto, mientras pidió a los habitantes permanecer en sus viviendas o trasladarse a refugios temporales si se encuentran en zonas de riesgo.