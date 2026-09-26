Mueren 17 personas al estrellarse una avioneta en la RDC

Nairobi, Kenia. Las autoridades congoleñas elevaron este sábado al 17 el número de muertos al estrellarse una avióneta en el suroeste de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Kwango, entre ellos dos altos cargos de la Justicia castrense y otros militares.

El siniestro, ocurrido este pasado viernes, "causó la muerte de 17 personas, entre ellas 13 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación", según detalló en un comunicado el Ministerio congoleño de Transportes.

El ministerio confirmó que los hechos se produjeron alrededor de las 14:00 hora local de la víspera (13:00 GMT) cerca de la ciudad de Kenge, capital provincial, y que la aeronave afectada era del tipo Let 410 UVP, con matrícula 9S-GUC, y operada por la compañía congoleña Tracep Congo Aviation.