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Mueren 17 personas al estrellarse una avioneta en la RDC

Un total de 17 personas, entre pasajeros y tripulantes, perdieron la vida al estrellarse una avioneta en el suroeste de la República Democrática del Congo

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 14:08 -
  • Agencia EFE
Mueren 17 personas al estrellarse una avioneta en la RDC

Un accidente de avioneta dejó 17 muertos cerca de Kenge, en el suroeste de la República Democrática del Congo.

 Foto: Cortesía

Nairobi, Kenia. Las autoridades congoleñas elevaron este sábado al 17 el número de muertos al estrellarse una avióneta en el suroeste de la República Democrática del Congo (RDC), en la provincia de Kwango, entre ellos dos altos cargos de la Justicia castrense y otros militares.

El siniestro, ocurrido este pasado viernes, "causó la muerte de 17 personas, entre ellas 13 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación", según detalló en un comunicado el Ministerio congoleño de Transportes.

El ministerio confirmó que los hechos se produjeron alrededor de las 14:00 hora local de la víspera (13:00 GMT) cerca de la ciudad de Kenge, capital provincial, y que la aeronave afectada era del tipo Let 410 UVP, con matrícula 9S-GUC, y operada por la compañía congoleña Tracep Congo Aviation.

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Como consecuencia del accidente, el ministro de esta cartera ordenó a la Autoridad de Aviación Civil (ACC) de la RDC que "suspenda de inmediato" el certificado de transportista aéreo de la citada compañía, detalló el comunicado.

"Esta medida suspende la explotación de sus aeronaves en todo el territorio nacional hasta que concluyan las investigaciones realizadas a cabo por la Oficina Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (BPEA)", precisó.

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Según confirmó la Presidencia congoleña, entre los fallecidos se encontraron el teniente general Mutombo Katalayi Tiende Joseph , primer presidente del Tribunal Militar Superior de la RDC, y el teniente general Likulia Bakumi Lucien René, auditor general de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC).

Las FARDC informaron en su propio comunicado de que la aeronaveeta se estrelló cuando regresaba de una misión de servicio en Kikwit, en la provincia vecina de Kwilu.

En un país como la RDC, con infraestructuras de carreteras muy limitadas y en malas condiciones, el transporte aéreo es una alternativa utilizada de manera habitual para desplazarse por parte de autoridades y organizaciones, si bien los accidentes aéreos son frecuentes.

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