Trump afirma que habló con Delcy Rodríguez sobre elecciones y dice que fue "fantástica"

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que habló con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de elecciones en Venezuela durante la reunión que ambos mantuvieron el martes en Nueva York. "Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica", respondió Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Asimismo, el mandatario ensalzó la cooperación en materia petrolera y aseguró que, gracias a ella, "Venezuela está ganando mucho dinero para su gente". Trump y Rodríguez se reunieron por primera vez el pasado martes en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU. El encuentro, inédito, selló la alianza entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero. El mismo día de la reunión, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, denunció que se le había impedido regresar a Venezuela en tres nuevas ocasiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse