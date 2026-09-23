Jóvenes reclaman frente a principal aeropuerto de Venezuela se permita regreso de Machado

Maiquetía, Venezuela. Decenas de estudiantes se concentraron este miércoles frente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, para exigir a las autoridades que permitan el regreso de la líder opositora María Corina Machado, luego de que su equipo denunciara impedimentos para su ingreso al país. "Exigimos el retorno seguro de María Corina Machado a Venezuela, sin amenaza, sin restricciones y sin amedrentamiento", dijo a la prensa la líder estudiantil Rosa Cucunuba, también militante del partido de Machado, Vente Venezuela (VV). Acompañada de miembros de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Cucunuba aseguró que la también premio nobel de la paz "va a entrar al territorio nacional sin importar los obstáculos y las trabas que le pongan de por medio".

Machado lleva meses asegurando que "pronto" retornará a Venezuela, después de su salida en diciembre a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 y tras permanecer casi un año en la clandestinidad por temor a ser encarcelada. En la protesta, los jóvenes mostraron carteles con mensajes como: "María te estamos esperando". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el presidente la FCU, Miguel Ángel Suárez, recordó que el artículo 50 de la Constitución establece que los venezolanos "pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna" y que "ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra" los nacionales.