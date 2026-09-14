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Sheinbaum asegura estar en contacto con España tras asesinato de estudiante española

La mandataria mexicana detalló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad federal se encuentran apoyando a la Fiscalía General del Estado de Morelos

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 10:55 -
  • Agencia EFE
Sheinbaum asegura estar en contacto con España tras asesinato de estudiante española

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

 Foto: redes sociales.

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se encuentra en contacto con el Consulado de España para aclarar el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en el central estado de Morelos.

“Está en contacto ya la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por este lamentable homicidio”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana detalló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad federal se encuentran apoyando a la Fiscalía General del Estado de Morelos en las investigaciones.

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“Y ya está la Secretaría de Relaciones Exteriores en contacto con el Consulado de España”, zanjó.

Tacoronte Aguilera estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y estaba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

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De acuerdo con la información, la Fiscalía estatal se encuentra investigando el crimen como feminicidio, conforme al protocolo aplicado a las muertes violentas de mujeres, mientras determina las circunstancias del asesinato y si existieron razones de género.

Las primeras versiones apuntan a que la joven fue atacada con un arma blanca en un presunto intento de asalto en las inmediaciones de la Casa de Cultura, donde trató de resguardarse antes de ser alcanzada por su agresor.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación.

Tras el asesinato, la UAEM transmitió su “profunda indignación” por el crimen y exigió a las autoridades una investigación “inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género” para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

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Agencia EFE
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