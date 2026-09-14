Migrante es asesinado cuando regresaba de su trabajo en Houston

Houston, Estados Unidos. Un migrante guatemalteco de 34 años, identificado como Reyes Ramos, perdió la vida durante la madrugada del pasado 7 de septiembre, luego de ser atacado presuntamente por dos hombres que lo siguieron cuando regresaba caminando de su trabajo junto a su cuñado. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana en el complejo de apartamentos La Carmona, ubicado sobre South Gessner Road, en Houston. Según el testimonio del cuñado, los sospechosos habrían ingresado al lugar aprovechando la apertura del portón de seguridad.

De acuerdo con el relato, ambos hombres interceptaron a los trabajadores cerca del área de la piscina. Uno de los presuntos asaltantes habría atacado al cuñado para impedir que interviniera, mientras el otro se acercó a Reyes con la intención de quitarle la mochila que llevaba. El trabajador se resistió al robo y comenzó a forcejear con el sospechoso. Durante el enfrentamiento, el hombre habría sacado un arma de fuego y disparado contra Reyes, quien recibió una herida que le provocó la muerte en el lugar.