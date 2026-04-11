"No quiero morir": las últimas palabras de niño asesinado supuestamente por hondureño en Misuri

El hondureño Yefry Archaga Elvir, de 18 años, fue capturado tras una persecución de dos semanas en Estados Unidos.
El inmigrante ilegal supuestamente engañó a su víctima, Miles Young, de 15 años, haciéndole creer que iba a encontrarse con una chica en Springfield, Missouri, el 12 de marzo, según el medio Ozarks First.
Archaga Elvir supuestamente emboscó a Young. Según múltiples informes, se suponía que Young iba a testificar en un caso de homicidio de 2025.
Testigos advirtieron a Young que no fuera a encontrarse con la chica debido a la mala relación derivada del caso anterior, según KY3. Dijeron que la chica "había mencionado previamente que no le agradaba" y culpaba a Young por la muerte de la víctima en el caso anterior.
El inmigrante ilegal cruzó la frontera como menor de edad en 2015 y fue posteriormente liberado por las autoridades federales, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El ICE ha presentado una orden de detención, solicitando a las autoridades locales que entreguen a Archaga Elvir para su deportación, informó el DHS. Aún no está claro si la cumplirán.
“Este animal fue liberado en nuestro país por la administración Obama. El ICE presentó una orden de detención solicitando que Missouri no libere a este asesino depravado de la cárcel hacia los vecindarios estadounidenses”, dijo la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Lauren Bis, en un comunicado.
El ciudadano hondureño y varios otros sospechosos están acusados de utilizar sus vehículos para bloquear el auto de Young antes de que este intentara huir a pie, según el DHS. Testigos informaron que Archaga-Elvir, quien llevaba un pasamontañas y portaba una pistola estilo Glock, persiguió a Young y le disparó en el pecho, según KY3.
El joven gritó entonces sus últimas palabras: “Simplemente no quiero morir”, dijo el DHS.
Archaga Elvir supuestamente “hizo una llamada telefónica” y “se jactó” de haber asesinado a Young, señaló el DHS, citando una declaración jurada de causa probable.
El inmigrante ilegal enfrenta ahora cargos de asesinato en primer grado y acción criminal armada. Se encuentra detenido sin fianza.
Un segundo sospechoso, Praize King, de 18 años, también enfrenta cargos de asesinato en primer grado y acción criminal armada en relación con la muerte de Young.
En una declaración anterior, la familia describió a Young como “un chico de 15 años compasivo, amoroso y amable que traía luz a todos a su alrededor”, y añadió: “Era un hermano mayor, un hijo, un nieto y un amigo... lleno de vida y siempre mostraba preocupación por los demás”.
“Ningún padre debería tener que sobrevivir y enterrar a su hijo”, continuó el comunicado.