"No quiero morir": las últimas palabras de niño asesinado supuestamente por hondureño en Misuri

Misuri, Estados Unidos.

El hondureño Yefry Archaga Elvir, de 18 años, fue capturado tras una persecución de dos semanas en Estados Unidos. El inmigrante ilegal supuestamente engañó a su víctima, Miles Young, de 15 años, haciéndole creer que iba a encontrarse con una chica en Springfield, Missouri, el 12 de marzo, según el medio Ozarks First.

Archaga Elvir supuestamente emboscó a Young. Según múltiples informes, se suponía que Young iba a testificar en un caso de homicidio de 2025. Testigos advirtieron a Young que no fuera a encontrarse con la chica debido a la mala relación derivada del caso anterior, según KY3. Dijeron que la chica "había mencionado previamente que no le agradaba" y culpaba a Young por la muerte de la víctima en el caso anterior. El inmigrante ilegal cruzó la frontera como menor de edad en 2015 y fue posteriormente liberado por las autoridades federales, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El ICE ha presentado una orden de detención, solicitando a las autoridades locales que entreguen a Archaga Elvir para su deportación, informó el DHS. Aún no está claro si la cumplirán.