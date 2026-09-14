España guarda un minuto de silencio por estudiante de intercambio asesinada en México

Madrid, España. La tristeza y el silencio impregnaron este lunes la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada (sur de España), donde los habituales rostros de alegría del comienzo de curso se ensombrecieron tras conocer el asesinato en un presunto feminicidio de Claudia Tacoronte, una estudiante de 21 años que se encontraba en México. En esta universidad, donde la joven estudiaba hasta que hace apenas un mes inició una estancia de intercambio en México, se realizó un minuto de silencio en memoria de Claudia, nacida en Canarias (sur) y estudiante de cuarto curso de Educación Infantil. La joven fue apuñalada el sábado en Cuautla, a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, informaron ayer domingo autoridades locales.

Tacoronte, de 21 años, se encontraba en México como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Desde el Gobierno español, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que es canario como la joven, aseguró que "ante hechos tan injustos, es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Luto en las universidades

A las puertas de su facultad, la coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe y tutora de intercambio de Claudia, Magdalena Ramos, contó a EFE que era "una chica con mucha ilusión", y que estaba "muy ilusionada" con su estancia en México; "iba todo muy bien", aseguró, aludiendo a que habló con la joven el pasado viernes.