Al menos 10 muertos en el estado mexicano de Sinaloa en vísperas de marcha por la paz

México. Al menos diez personas fueron asesinadas en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste) en la víspera de la 'marcha por la paz' que se realiza este domingo, al cumplirse dos años del recrudecimiento de la violencia en la región por la guerra interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, que ha dejado más de 3.000 muertos. La jornada violenta se registró el sábado, con cuatro personas asesinadas en la ciudad de Culiacán, cinco en el puerto de Mazatlán y una más en el municipio de Escuinapa, según reportes de medios locales que citan fuentes de seguridad. En Culiacán, los cuerpos de dos hombres fueron hallados en bolsas de plástico y con huellas de violencia, otro más fue abandonado junto a una carretera con disparos de bala, y una mujer fue asesinada a tiros a bordo de una camioneta, según los reportes.

Mientras que en Mazatlán, se reportó el hallazgo de los cadáveres de una mujer y un hombre con huellas de violencia. Además, tres hombres fueron asesinados a balazos en hechos distintos, uno de los cuales también dejó dos personas heridas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Y en Escuinapa, una mujer fue encontrada muerta y con impactos de bala a un costado de una carretera, de acuerdo con los informes. Los hechos ocurrieron en vísperas de una marcha por la paz convocada para este domingo en Culiacán, a dos años del inicio de la actual crisis de violencia en Sinaloa, provocada por la guerra interna entre 'los Mayos' y 'los Chapitos'.