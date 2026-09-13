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Dos muertos y cuatro desaparecidos al colapsar un edificio en construcción en Brasil

Según el Cuerpo de Bomberos, el edificio que colapsó tenía varias plantas y estaba en construcción, aunque las obras se encontraban embargadas judicialmente

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 12:05 -
  • Agencia EFE
Dos muertos y cuatro desaparecidos al colapsar un edificio en construcción en Brasil

Integrantes de organismos de rescate trabajan en la zona donde un edificio se derrumbó este sábado en Sao Paulo (Brasil). EFE/Isaac Fontana

São Paulo. El colapso de un edificio en construcción sobre una casa en la que vivían una decena de bolivianos dejó este sábado al menos dos muertos y cuatro desaparecidos en la ciudad brasileña de São Paulo, informaron fuentes oficiales.

Las dos víctimas mortales son dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos.

Los equipos de rescate hallaron con vida a un hombre y a un menor, y aún buscan a cuatro posibles supervivientes entre los escombros, que comenzaron retirando de forma manual para luego dar paso a maquinaria pesada, según presenció EFE.

El siniestro se produjo durante la madrugada de este sábado en el barrio de Penha, uno de los más tradicionales de la humilde zona este de São Paulo, la ciudad más populosa de Brasil.

Según el Cuerpo de Bomberos, el edificio que colapsó tenía varias plantas y estaba en construcción, aunque las obras se encontraban embargadas judicialmente.

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En él no vivía nadie, pero dos obreros solían dormir en su interior, según testigos citados por las autoridades, que han abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

El derrumbamiento coincidió con una noche de fuertes lluvias en la capital paulista. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que el accidente no está directamente relacionado con las precipitaciones registradas durante la madrugada.

Según el organismo, aunque estaba lloviendo en el momento del derrumbe, aún no es posible afirmar que el temporal haya sido la única causa del suceso.

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Agencia EFE
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