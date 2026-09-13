Rusia dice que Kiev atacó más de 10 veces el centro de entrenamiento de central nuclear

Moscú. Las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado con drones el centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporiyia en más de diez ocasiones, según informaron este domingo representantes de la planta.

“Desde la noche del 12 de septiembre, las fuerzas ucranianas han estado atacando el centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporiyia, perteneciente a (la agencia atómica rusa) Rosatom. Hasta el momento, se han registrado más de diez ataques con drones”, informó el servicio de prensa de la planta en redes sociales.

Según datos preliminares, como consecuencia de los ataques no se registraron víctimas. Se está evaluando la magnitud de los daños, mientras el riesgo de nuevos ataques “sigue siendo alto”, señalaron en la central.

“Los ataques a una instalación dedicada al entrenamiento de personal nuclear representan un duro golpe no solo para la infraestructura, sino también para un elemento clave del sistema de seguridad nuclear”, señalaron.