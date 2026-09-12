De la Espriella pide en redes a varios ministros coordinar la entrega de un líder criminal

Colombia. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a los ministros de Defensa y Justicia coordinar el sometimiento a la Justicia de Fredy Castillo, alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en una inusual orden que contrasta con la política de diálogo del anterior Gobierno. De la Espriella hizo la exigencia después de que Castillo manifestara en una entrevista con la revista Semana su disposición a entregarse a la Justicia colombiana y estadounidense, aunque pidió garantías jurídicas y una ley que establezca las condiciones de su sometimiento y las penas que enfrentaría. "Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias", escribió el mandatario en X, donde ordenó a los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y de Justicia, Iván Cancino, coordinar en un plazo "perentorio" de una semana la entrega del hombre.

De la Espriella advirtió además que, si Castillo no se entrega y continúa "enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño", la orden será "darle de baja", expresión utilizada en Colombia para referirse a la muerte de un integrante de un grupo armado en operaciones de la fuerza pública. La respuesta presidencial se produjo después de que Pinocho, quien permanece prófugo, dijera a Semana que está dispuesto a someterse a la Justicia y que incluso aceptaría cumplir cinco años de prisión, pero reclamó que previamente se establezcan por ley las condiciones jurídicas para él y otros miembros de las ACSN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La presión sobre Castillo aumentó después de que la Policía abatiera el pasado 4 de septiembre en La Guajira a Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de esa organización armada de origen paramilitar con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y el norte de Colombia, a la que las autoridades vinculan con actividades de narcotráfico y otros delitos.