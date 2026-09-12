EEUU apoyará a Nepal con análisis forense para identificar a las víctimas de la riada

Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este sábado apoyo de análisis forense a Nepal con un valor de un millón de dólares para identificar a las víctimas de las riadas en Nepal que han dejado más de 1.300 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos desde el 26 de agosto.

La dependencia indicó en un comunicado que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado aprobó dicho monto para apoyar a la Policía de Nepal "para identificar las necesidades de mayor prioridad, incluidos los kits de análisis de ADN".

"Especialistas forenses del FBI también trabajan con la Policía de Nepal para apoyar la identificación de víctimas de desastres y dar experiencia humanitaria especializada, ayudando a las autoridades a identificar a las víctimas y dar respuestas a las familias de los ciudadanos estadounidenses y de todas las víctimas", explicó.