Irán dice que abordará el lunes con Omán las rutas seguras de navegación en Ormuz

Teherán. Irán anunció este sábado que abordará con Omán el lunes la determinación de rutas marítimas provisionales y seguras para la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz durante una reunión en Mascate, a la que asistirán también los países árabes del golfo Pérsico. "La reunión del lunes en Omán se celebrará con el objetivo de explicar el memorando de entendimiento entre Irán y Omán, como dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz, para determinar rutas marítimas provisionales y seguras", afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en declaraciones a los medios durante una visita a la sureña ciudad de Lamerd, según informó la agencia Tasnim. Bagaei explicó que la reunión con los países del golfo Pérsico tendrá como objetivo abordar el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Omán, como dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz, aunque indicó que "alcanzar este entendimiento regional no significará necesariamente el establecimiento de una seguridad completa y duradera" en esta vía estratégica.

El portavoz de la diplomacia iraní atribuyó la persistencia de la inseguridad en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico a las "acciones agresivas", el "bloqueo marítimo" y la guerra económica de Estados Unidos. Según medios iraníes, en la cita del lunes, además de Omán e Irán, también participarán Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras que Baréin se desmarcó del encuentro este sábado al recordar que su territorio "ha sido objeto de ataques (iraníes) dirigidos contra sus infraestructuras y bienes civiles". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El portavoz iraní había señalado previamente que la reunión del lunes será también una ocasión para informar a los países de la región de los resultados de las negociaciones entre Teherán y Mascate.