Trump promete eliminar los aranceles al whisky irlandés durante su visita a Irlanda

Londres. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió eliminar los aranceles al whisky irlandés al término de su visita informal de dos días a Irlanda.

Durante la final del Abierto de Irlanda (‘Irish Open’) de golf, celebrada en uno de los complejos que tiene en Doonbeg (oeste irlandés), Trump dijo: “En nombre de los Estados Unidos de América, voy a eliminar los aranceles del whisky irlandés”.

Trump afirmó que, durante su viaje a Irlanda, todo el mundo —incluido el ‘taoiseach’ (primer ministro) del país, Micheál Martin— le había estado “insistiendo” con este tema.

“Me dicen: ¿Me haría un favor? Es muy injusto lo que está pasando. ¿Podría usted eliminar los aranceles al whisky irlandés?”, señaló Trump.