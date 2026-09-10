Sheinbaum urge a EEUU a no usar a México en "su campaña electoral" tras críticas de Rubio

Ciudad de México, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves nuevamente las afirmaciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien sostuvo que los carteles del narcotráfico están fuera de control en el país y atribuyó estas declaraciones a la "campaña electoral" en Estados Unidos de cara a las elecciones intermedias de noviembre. "Yo considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Ellos tienen elección en noviembre y como hemos dicho, que no usen a México en su campaña. Estados Unidos tiene sus problemas. Entonces, no se debe usar a México como parte de la campaña electoral", subrayó Sheinbaum durante su habitual conferencia de prensa matutina

La mandataria respondió así a las palabras de Rubio, quien aseguró este miércoles durante una visita a Ecuador que "hay territorios, extensos territorios en México, que no están gobernados por el Estado, están controlados por las organizaciones del narcotráfico”, algo que ha reiterado en otras ocasiones el propio presidente estadounidense, Donald Trump. "México no es piñata de nadie, a México se le respeta. Nosotros no nos metemos en su elección", añadió. Sheinbaum defendió los avances de la estrategia nacional e instó a Washington a combatir con mayor firmeza el consumo interno de sustancias y el tráfico ilícito de armas hacia territorio mexicano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A pesar de las críticas de Estados Unidos por el dominio territorial de los carteles en diversas zonas, la mandataria argumentó que la disminución de los homicidios dolosos demuestra el compromiso de México con el combate al crimen organizado.