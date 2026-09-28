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Incendio en Miami consume más de 100 hectáreas de área natural de EEUU

Everglades, el principal parque natural estatal y considerada un área protegida por especies endémicas y en riesgo como caimanes, cocodrilos, víboras, aves y panteras

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 14:11 -
  • Agencia EFE
Incendio en Miami consume más de 100 hectáreas de área natural de EEUU

Imagen aérea del incendio en Everglades.

 Foto: redes sociales

Miami, Estados Unidos. Un incendio forestal al norte de Miami ha consumido 280 acres (113 hectáreas) dentro de los Everglades, un área natural protegida de Estados Unidos, con solo un 10% de contención, según reportó este lunes el Servicio Forestal de Florida.

Las llamas, en el condado de Broward, son "visibiles en cámaras de tráfico al sur" de la carretera 'Alligator Alley' (Callejón de los caimanes), que conecta a la costa este de Florida con la oeste a través de los Everglades, informó la oficina en Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

"Parece que el apoyo aéreo ya está en el lugar, colaborando en la contención del incendio", expuso el NWS en sus redes sociales, en las que mostró una imagen del fuego, cuyo origen todavía no se identifica.

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El Servicio Forestal de Florida llamó al fuego '3 Alpha Sierra', que por ahora es el mayor incendio activo del estado, además de ocurrir en los Everglades, el principal parque natural estatal y considerada un área protegida por especies endémicas y en riesgo como caimanes, cocodrilos, víboras, aves y panteras.

El área afectada por incendios forestales en Estados Unidos este año es casi el doble de la del año anterior, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, en inglés), que reporta más de 8,5 millones de acres (más de 3,4 millones de hectáreas) consumidas por más de 57,000 incendios en lo que va del año.

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Agencia EFE
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