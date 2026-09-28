Incendio en Miami consume más de 100 hectáreas de área natural de EEUU

Miami, Estados Unidos. Un incendio forestal al norte de Miami ha consumido 280 acres (113 hectáreas) dentro de los Everglades, un área natural protegida de Estados Unidos, con solo un 10% de contención, según reportó este lunes el Servicio Forestal de Florida.

Las llamas, en el condado de Broward, son "visibiles en cámaras de tráfico al sur" de la carretera 'Alligator Alley' (Callejón de los caimanes), que conecta a la costa este de Florida con la oeste a través de los Everglades, informó la oficina en Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

"Parece que el apoyo aéreo ya está en el lugar, colaborando en la contención del incendio", expuso el NWS en sus redes sociales, en las que mostró una imagen del fuego, cuyo origen todavía no se identifica.