FBI ofrece un millón de dólares por presunto líder de banda criminal con nexos en India

Estados Unidos. El FBI anunció este lunes una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la detención de Satinderjeet Singh, buscado en relación con asesinatos en EE.UU. y Canadá, así como por dirigir una organización criminal con nexos en India.

Singh, quien también utiliza el nombre de Goldy Brar y otros alias, es buscado por su presunta participación en el grupo de crimen organizado Lawrence Bishnoi, vinculado con diversos actos violentos en el sur de California, así como en otras partes del país y Canadá.

La banda ha sido relacionada con múltiples asesinatos selectivos —incluido el de una destacada figura política y religiosa—, tiroteos, homicidios, secuestros, extorsiones, agresiones y tráfico de narcóticos y armas.