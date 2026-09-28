Tabla de posiciones Concacaf Nations League: Honduras vuelve a la vida y sorpresivo líder

La Selección de Honduras volvió a la vida en la Concacaf Nations League después de su importante triunfo que consiguió de visita 0-1 contra Jamaica en la segunda jornada del Grupo B de la liga A de la competición.

El equipo hondureño llegaba obligado al Estadio Nacional de Kingston tras la dura derrota en casa (2-3) frente a Surinam que le dejó muchas críticas. Pero este lunes limpió su imagen el conjunto de José Francisco Molina con la victoria en Jamaica.

A los 14 minutos marcó Keyrol Figueroa el gol que dio el triunfo a Honduras. Jugada empezada por su hermano Dereck Moncada, cede el balón a Deiby Flores que juega de primeras con Jonathan Rubio, éste manda el centro y el hijo de Maynor Figueroa venció de derecha al portero jamaicano.

Honduras sumó sus primeros tres puntos, recompuso el camino y se mete en la pelea. Queda en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, emparejado con El Salvador y Jamaica.

Surinam es el líder del Grupo B con 6 unidades luego de derrotar este mismo día 2-1 a Martinica. Es su segunda victoria tras la que logró ante Honduras. Martinica se queda última sin puntos, al igual que Guatemala.