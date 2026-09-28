Fuerte incendio consume gasolinera de Yamaranguila, Intibucá

Yamaranguila, Intibucá. Un incendio fue reportado la noche de este lunes en una gasolinera ubicada en la entrada al municipio de Yamaranguila, Intibucá, generando preocupación entre las personas que se encontraban en los alrededores.

De acuerdo con la información preliminar, las llamas se registraron en las instalaciones de la estación de servicio. Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente las causas que originaron el incendio ni si hay personas afectadas.