Fuerte incendio consume gasolinera de Yamaranguila, Intibucá

Yamaranguila, Intibucá. Un incendio fue reportado la noche de este lunes en una gasolinera ubicada en la entrada al municipio de Yamaranguila, Intibucá, generando preocupación entre las personas que se encontraban en los alrededores.
De acuerdo con la información preliminar, las llamas se registraron en las instalaciones de la estación de servicio. Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente las causas que originaron el incendio ni si hay personas afectadas.
Equipos de emergencia ya trabajan en la zona para controlar la situación y realizar las labores correspondientes. Las autoridades aún no han brindado un informe detallado sobre la magnitud del siniestro.
Se recomienda a la población evitar acercarse al lugar y mantener despejada la zona para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.
La información permanece en desarrollo, a la espera de que las autoridades confirmen nuevos detalles sobre el incendio y posibles daños.