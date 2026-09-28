Caen La Patrona, Escalador y Kike, presuntos pandilleros de la 18 y MS-13 en Francisco Morazán

Tegucigalpa. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Dirección de Operaciones Especiales (DAET), asestaron un duro golpe a las estructuras delictivas al capturar a tres presuntos integrantes de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) en operaciones simultáneas desarrolladas en los municipios de Cantarranas y Ojojona, en el departamento de Francisco Morazán.

Las operaciones en Cantarranas dejaron como resultado la detención de dos presuntos miembros de la Pandilla 18, conocidos en el mundo delictivo bajo los alias de Escalador y Kike.

A ambos individuos las autoridades los suponen responsables de la comisión de los delitos de tráfico de drogas y de pertenecer a asociaciones terroristas.

Por otra parte, de forma paralela, en Ojojona, los investigadores de la DPI lograron la localización y arresto de una mujer identificada con el alias de La Patrona. De acuerdo con los reportes policiales, a la imputada se le vincula directamente como presunta integrante de la estructura criminal MS-13.